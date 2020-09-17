【疫市營商】餐飲業冰封　日本薩莉亞推「輕餐廳」改營運模式自救

新冠肺炎疫情重創日本餐飲業，尤其連鎖餐飲企業，但業界其實一直加快改變業務模式準備後疫情反擊。意菜家庭餐廳「薩莉亞（Saizeriya）」最近推出小型門市，面積只有原本門市的 6 成左右，降低租金和設備費用。

小型店面 有效節省營運費用

《日經新聞》報道，薩莉亞門市平均面積為 2,475 平方呎，但小型店只有約 1,399 平方呎。薩莉亞推出小型門市，除了租金較低，雪櫃和餐飲等設備數量可以減半，店員人數少，營運費用便可大大減低。這類小型門市會設有中間有隔板的單人座位，而菜單跟現有門市相同，亦會提供外賣服務。公司預計在明年 8 月前，在東京開設 10 間小型門市。

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▲ 小型門市會設有中間有隔板的單人座位，而菜單與現有門市相同，亦會提供外賣服務

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日本餐飲業因新冠肺炎疫情影響步入寒冬，據日本食品服務協會的統計顯示，截至 7 月，日本全國餐飲業營業額，連續 5 個月比去年同期下跌 2 至 4 成。薩莉亞也不能幸免，分店在今年 3 月後的營業額已經連續 6 個月比去年同期減少。

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Photo：阪急阪神第一ホテルグループ、Saizeriya for Fun