【附購買連結】不用預先付款! 日本 Skater Hello Kitty/角落/Disney 圖案 2D.3D 口罩同售$78盒 【99% 過濾!】

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【減價優惠】香港人口罩 HKer 推半價優惠大激賞 口罩售 $50 盒起
設有門市的 Wonder Babies 姿彩嬰兒用品中心表示，現在接受日本 Skater 圖案2D/3D 口罩訂購。
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店方表示，之前日本 Skater 廠方曾停止出口口罩，現在預計 12 月會重新出貨。今次除幼童 3D 口罩 (A 款) 外，還有 4 歲以上小朋友使用的口罩(B 款)，兩款價格暫定為$78/盒 ﹔C 款小童 3D 口罩 10 片裝則售 $29/包。今次店方提供多種口罩圖案選擇，詳情可參考圖片。
今次店方暫提供口罩預訂服務，貨到香港才需要向店方付款，預計 12 月到貨。
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A款: [MSKB20] 幼童3D不織布口罩20個盒裝
-1-3歲適用
-100mm x 90mm (對摺後)
-VFE99%
-99%阻隔花粉及病毒
-不織布三層透氣構造
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B款: [MSKP30] 小童三層不織布口罩30個盒裝
-4歲以上適用
-90mm x 145mm
-VFE99%
-99%阻隔花粉及病毒
-不織布三層透氣構造
C款: [MSKS3] 小童3D不織布口罩10個裝
-4歲以上適用
-120mm x 100mm (對摺後)
-VFE99%
-99%阻隔花粉及病毒
-不織布三層透氣構造
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-預計12月到貨
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟