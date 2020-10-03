【減價優惠】香港人口罩 HKer 半價優惠延長 口罩售 $50 盒起

香港口罩廠香港人口罩表示，口罩大特價延長。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

香港人口罩指激賞優惠延長，口罩優惠高達半價，優惠如下:

指定兩款產品半價優惠

（1）「ER-T1」三層防護口罩

優惠價：每盒60元/50片裝 （原價119元）

規格：歐盟EN14683-Type I

（2）「HK-L2」醫療級三層口罩

優惠價：每盒50元/30片裝 （原價99元）

規格：ASTM-F2100 Level 2

中童口罩累購優惠

（1）凡選購「HK-KD1」（天空藍）/ 「HK-KD2」（櫻花粉）中童醫療級三層口罩

買一盒78元；買兩盒120元；買三盒170元。

規格：ASTM-F2100 Level 2（每盒30片裝）

同場其他優惠：

納米組合優惠

「ER-99」納米醫療級五層口罩＋HK-KD1（天空藍） / HK-KD2（櫻花粉）中童口罩

只售170元 （原價228元）

規格：ASTM-F2100 Level 2

「ER-99」、「HK-KD1」（天空藍） /「 HK-KD2」（櫻花粉）均每盒30片裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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