【中秋節2020】住宿包晚餐毋須＄1000！酒店快餐店齊搶中秋團圓商機（附訂購連結）

臨近中秋，除了購買月餅贈送親朋好友，不少人亦會趁限聚令放寬，外出聚餐慶祝。「出街食」餐難免會到人多的地方，有酒店看準中秋團圓商機推出飲食優惠。4 人套餐只需 85 折即可品嚐 6 道菜式，且可以包場 4 小時並享用麻雀耍樂及卡拉OK。有快餐店則推出中秋盆菜優惠，4 至 6 人用盆菜價格低至港幣 448 元。

（1）帝景酒店 按此訂購

為慶祝中秋，帝景酒店推出「中秋團圓中式饗宴」，最平只需港幣 1,598 元包 6 道菜式 (4 位用) ，另有 8 道菜套餐可供選擇。此外，顧客可享用池畔宴會廳 4 小時、麻雀耍樂及卡拉OK 音響設備、Switch 或 PlayStation 4 電子遊戲機。酒店亦推出提早預訂優惠，凡於 5 個工作天前預訂及全數預繳費用可享 85 折優惠，中秋饗宴適用於 2020 年 10 月 1 日至 31 日。

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▲ 「中秋團圓中式饗宴」可供4至8位用

（2）城景國際 按此訂購

另一酒店城景國際推出中秋節住宿優惠，每晚只需港幣 900 元起便可入住尊貴客房 1 晚，可於客房內享用西式晚餐（2 位）及葡萄汽酒 1 枝。西式晚餐包括前菜、主菜及甜品，當中主菜可選燒美國肉眼牛扒配紅酒汁或香煎三文魚柳配香檳忌廉汁，酒店更為住客送上流心奶黃月餅 1 盒，退房時間延長至下午 2 時，優惠期為 2020 年 9 月 1 日至 10 月 3 日。

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（3）大家樂

中秋節在家團圓，購買盆菜也是個好選擇。大家樂推出中秋盆菜優惠，憑 DBS 信用卡訂購，每盆最高享有港幣 120 元折扣優惠，如「福袋燒味盆菜」（4 至 6 位用）折後價為 458 元。此外，可以用優惠價 198 元加配「紅燒竹笙貴妃鮑絲仿翅」及「燒味拼盤」各 1 盤。

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Photo：帝景酒店、城景國際、大家樂