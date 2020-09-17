  • 30°C
香港時間 : 2020917日 (四) 18:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SME學堂】Apple 推 Fitness Plus 月費＄77搶初創生意 「健身界Netflix」Peloton如何迎戰？

商管策略 09:53 2020/09/17

分享：

隨著 Apple 推出 Apple watch series 6 及 Apple watch se 智能手錶 ，品牌亦乘勢推出 Apple Fitness+，為用戶提供數碼健身課程。費用為每月 9.99 美元 (約港幣 77 元) 或每年 79.99 美元 （約港幣 620 元），比初創公司 Peloton 還便宜。被稱為「健身界 Netflix」的 Peloton，又如何靠著獨特的商業模式跟科技巨企 Apple 競爭？

兩者範疇不同 為市場帶來良性競爭 

蘋果推出的 Fitness+ 服務可讓用戶用 Apple Watch 追蹤心率、卡路里等健身指標。此外，還可以透過數據提供健身建議，且價錢比 Peloton 較低，但新服務必須使用 Series 3 或更高版本的智能手錶。面對「巨企」 Apple 進軍健身市場，初創健身器材公司 Peloton 執行長 John Foley 並不擔憂。他指，這可以為市場造成良性競爭，且蘋果只是提供健身內容，又不是製造健身器材。

不依賴單一廠商造iPhone  蘋果多供應商策略反增收入見下一頁

新冠肺炎市民困在家不如強身！網上健身用戶增4倍 課程收入以十萬元計見下一頁

2012 年成立的 Peloton ，除了研發及和售賣健身器材，還會自製影片供用戶訂閲，現時原創節目超過 950 個。用戶可透過 Peloton 健身器材上的顯示屏觀看健身影片，同時可跟教練作即時溝通。大量的健身影片也為 Peloton 累積不少用户，截至 2019 年 6 月，公司擁有超過 140 萬名會員，其中付費會員達 51.1 萬人。

用戶可透過Peloton健身器材上的顯示螢幕，觀看健身影片

Nike裁員・Lululemon有心有力收購？搶攻家居健身市場加強用戶體驗見下一頁

值得一提的是，Peloton 的用戶愈來愈中忠心，目前用戶平均每月進行 11.5 次訓鍊。這種商業模式也令公司收入在短短 2 年間大增，由 2017 年上半年的 2.19 億美元，急升至 2019 年上半年的 9.15 億美元。

產品方面，Peloton 即將推出能支援 Apple Watch 同步使用的健身單車 Peloton Bike+，反映品牌正積極擴展其產品範疇，新產品上設有平板電腦，令用戶健身時也將不限於在機器上。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Apple、Peloton

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】無懼疫情旅遊寒冬 萬豪酒店靠「這項業務」收入逆市增長8倍
2020/09/15
【疫市營商】無懼疫情旅遊寒冬 萬豪酒店靠「這項業務」收入逆市增長8倍
【疫市營商】遊客大減瑞士鐘錶業損失138億！推「輕奢侈」品牌・電貿救市
2020/09/09
【疫市營商】遊客大減瑞士鐘錶業損失138億！推「輕奢侈」品牌・電貿救市
數碼轉型 商業營銷 Apple Watch 健身 Apple 智能手錶

上一篇文章

【SME學堂】日本貼紙機復活！瞄準高中生家庭客創百億日圓市場

下一篇文章

【SME學堂】New Balance 327鞋款出新色　歷商標糾紛3招變三大運動品牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹