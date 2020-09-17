【SME學堂】Apple 推 Fitness Plus 月費＄77搶初創生意 「健身界Netflix」Peloton如何迎戰？

隨著 Apple 推出 Apple watch series 6 及 Apple watch se 智能手錶 ，品牌亦乘勢推出 Apple Fitness+，為用戶提供數碼健身課程。費用為每月 9.99 美元 (約港幣 77 元) 或每年 79.99 美元 （約港幣 620 元），比初創公司 Peloton 還便宜。被稱為「健身界 Netflix」的 Peloton，又如何靠著獨特的商業模式跟科技巨企 Apple 競爭？

兩者範疇不同 為市場帶來良性競爭

蘋果推出的 Fitness+ 服務可讓用戶用 Apple Watch 追蹤心率、卡路里等健身指標。此外，還可以透過數據提供健身建議，且價錢比 Peloton 較低，但新服務必須使用 Series 3 或更高版本的智能手錶。面對「巨企」 Apple 進軍健身市場，初創健身器材公司 Peloton 執行長 John Foley 並不擔憂。他指，這可以為市場造成良性競爭，且蘋果只是提供健身內容，又不是製造健身器材。

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2012 年成立的 Peloton ，除了研發及和售賣健身器材，還會自製影片供用戶訂閲，現時原創節目超過 950 個。用戶可透過 Peloton 健身器材上的顯示屏觀看健身影片，同時可跟教練作即時溝通。大量的健身影片也為 Peloton 累積不少用户，截至 2019 年 6 月，公司擁有超過 140 萬名會員，其中付費會員達 51.1 萬人。

▲ 用戶可透過Peloton健身器材上的顯示螢幕，觀看健身影片

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值得一提的是，Peloton 的用戶愈來愈中忠心，目前用戶平均每月進行 11.5 次訓鍊。這種商業模式也令公司收入在短短 2 年間大增，由 2017 年上半年的 2.19 億美元，急升至 2019 年上半年的 9.15 億美元。

產品方面，Peloton 即將推出能支援 Apple Watch 同步使用的健身單車 Peloton Bike+，反映品牌正積極擴展其產品範疇，新產品上設有平板電腦，令用戶健身時也將不限於在機器上。

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Photo：Apple、Peloton