【附購買連結】 日本白元口罩30個盒裝連搓手液套裝 屈臣氏網店快閃賣 $119.9

今日屈臣氏網店突發開售日本白元口罩 30 個盒裝，而且基本上沒有限制買家購買數量。



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今日中午開始，屈臣氏網店不時發售日本白元口罩 30 個裝，不但它是連 Yerma 300ML 搓手液發售，售 $119.9一套。網店限每名買家可購買 50 套，所以首輪很快就售罄。雖然首次開售很快就賣完，之後亦不時再有零星開售。如果大家對日本白元口罩 30 個裝有興趣的話，不妨多留意屈臣氏網店有否再開售，或使用網店的「有貨通知」功能。

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▲ 日本白元口罩30個盒裝連搓手液套裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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