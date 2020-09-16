【中小企受惠】科技園・數碼港減租75%抗疫　減租期至明年3月31日

政府推出新一輪防疫抗疫基金措拖的同時，數碼港及科技園亦宣布租金減免，兩者減幅同為 75%，減租期亦同是到明年 3 月 31 日。

科技園公司方面，減租方案覆蓋沙田科學園、九龍塘創新中心，以及大埔、元朗及將軍澳工業邨的現有租戶及會為培育公司提供新一輪財務支援措施。據公布提到，由 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日的 6 個月期間， 科技園公司將為租戶提供最高 75% 的租金寬免，面積以 5,000 平方呎為上限。最新措施是科技園公司自 2019 年 10 月起推出的第三輪紓困措施，重點支援中小型企業。

科技園資助旗下初創計劃成員 每家最多可獲港幣75,000元【科技園資助旗下初創計劃成員 每家最多可獲港幣75,000元】

租戶可於 2020 年 9 月 16 日起至 2020 年 10 月 15 日申請租金寬免。受惠租戶包括夥伴企業、零售與食肆運營商，以及提供專業服務的公司。措施將於上一輪的 6 個月租金豁免計劃（2020 年 4 月 1 日至 9 月 30 日）結束後生效。

所有參與科技園公司網動科技創業培育計劃（Incu-App）、科技創業培育計劃（Incu-Tech）和生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）的培育公司亦可於 2020 年 10 月 1 日至2021 年 3 月 31 日期間，獲得一筆過港幣 37,500 元的資金補助。合資格的培育公司在獲得此補貼後，仍可就租金餘額申請 75% 的租金寬免支援。

疫情未緩和創業界水深火熱 青年創業會籲政府推新一輪抗疫基金救市【疫情未緩和創業界水深火熱 青年創業會籲政府推新一輪抗疫基金救市】

另一科創基地數碼港，則宣布由今年 10 月 1 日起，向商業租戶及初創公司提供額外 6 個月的租金寬減，在 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期間，數碼港園區的辦公室租戶、SmartSpace 共用工作間用戶、零售與食肆營運商，以及荃灣 Smart-Space 共享工作間用戶，會有 75% 租金寬減。每個租戶可享租金寬減的租用面積以 5,000 平方呎為上限，預計約 760 家企業及初創公司將會受惠。

數碼港新聞公告表示，合資格租戶需向數碼港遞交相關申請。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ