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平均每盒$60! TruCare Mask 半年感謝祭第二彈 VIP限定 買一送一

行內熱話 13:05 2020/09/16

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 香港口罩廠 TruCare Mask 表示，正推出半年感謝祭 ，VIP限定買一送一優惠。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

只要是 TruCare Mask 的 VIP (之前累積購物滿$1,000)，不論購買任何尺寸款式也可以享用一送一優惠(送的口罩只限同款產品)，即平均每盒只需 $60。注意VIP買一送一」優惠只能速遞送貨，最多送5盒口罩。優惠到9月18日晚上6時結束。

【其他內容】 Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起 【詳情見下頁】

TruCare Mask優惠

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【其他內容】門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠【詳情見下頁】

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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