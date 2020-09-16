平均每盒$60! TruCare Mask 半年感謝祭第二彈 VIP限定 買一送一

香港口罩廠 TruCare Mask 表示，正推出半年感謝祭 ，VIP限定買一送一優惠。



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只要是 TruCare Mask 的 VIP (之前累積購物滿$1,000)，不論購買任何尺寸款式也可以享用一送一優惠(送的口罩只限同款產品)，即平均每盒只需 $60。注意VIP買一送一」優惠只能速遞送貨，最多送5盒口罩。優惠到9月18日晚上6時結束。

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▲ TruCare Mask優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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