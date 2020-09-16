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【無懼封殺】5G業務觸礁轉戰旅遊市場？華為夥Samsonite推智能行李箱

商管策略 12:43 2020/09/16

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美國政府早前對華為晶片管制升級令正式生效，現時台積電（TSMC）已停止為華為代工生產麒麟晶片，而高通（Qualcomm）、三星（Samsung）及 SK海力士（Hynix）等不再向華為供應晶片。禁制令除了影響華為的晶片研發，同時對 5G 通訊基礎建設和智能手機等業務也造成影響。

不過，即使華為被美國「封殺」，品牌卻轉戰旅遊配件市場，跟旅行用品品牌新秀麗（Samsonite)）推出智能行李箱。

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雖然華為在電信網絡設備和智能手機兩方面皆承受到壓力，但品牌仍有餘力推出全新產品系列。華為早前發表一系列智能商務行李箱，品牌這次跟行李用品品牌 Samsonite 合作研發。

智能行李箱賣點是連接華為的智能手機後，用戶毋須輸入密碼，只需將手機放在行李箱的感應器位置能自動解鎖，且手機可以在待機情況下，毋須讓屏幕亮起都能使用。智能行李箱內配備類充電器、電子裝置的專屬儲存箱和外置 USB 插口，方便商務人士隨時為手機或電子裝置充電。

智能商務行李箱有 20、25 和 28 吋 3 種尺寸選擇，售價分別為 1,999、2,299 和 2,599 元人民幣（約港幣 2,318、2,666 和3,014 元)。

用戶連接華為智能手機後，只需將手機放在行李箱的感應器位置就能自動將行李解鎖

暫未有替代方案 手機取貨困難

面對晶片斷供的情況，華為會否有「Plan B」一直是外界的關注點。據內地媒體《證券時報》報道，華為合作夥伴表示，針對晶片斷供，從接觸華為高層的消息了解，暫時沒有替代方案，具體對策應該主要還是尋求國產替代方案。報道引述華為經銷商透露，近期向華為手機取貨困難，上一級代理一般要求下級代理落單入華為手機時必須「食骨」，意思是同時配搭手錶、手環、音響、耳機等其他華為智能產品，否則不供貨。

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Photo：Donald Trung Quoc Don、華為商城

撰文 : 廖淑瑩

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