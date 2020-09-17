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【香港製造】香港首部全自動口罩機　1 分鐘產百個 LV3 口罩

業界頭條 12:16 2020/09/17

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新式口罩機佔地少。

香港新冠肺炎疫情由農曆新年初爆發至今其實未停止，更一度陷入口罩搶購狂潮；如今口罩供應回穩，市民有更多選擇，但始終還是要靠外國生產。近日有本地公司採用密閉式器材製作口罩，高效率提供香港製造優秀口罩。

Yo Mask 聯合創辦人蔡宗富談及公司成立的契機，他在農曆新年時到菲律賓旅行遇上新冠肺炎疫情爆發，遂於當地唐人街搜羅口罩，最終購得 8 箱，說：「回港後，有次見到有人在藥房排了很久也買不到口罩，最後一堆人圍著店舖不肯走。當時我有衝動想派了 8 箱口罩，但最後怕混亂放棄了。其實我們要的是治標治本的方法，所以之後便跟朋友研究創立口罩廠的可能性。」

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新款口罩機所有工序都自動化。

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Yo Mask 成立後，３ 月份籌備廠房，4 月開始製作口罩供應予慈善團體、醫院、有銷售渠道的商業機構等等；至 8 月下旬，最新的密閉性機器投入服務，出產更高規格口罩。

蔡宗富指出，新款機身在生產口罩時完全密閉，能在進一步的無塵環境製作口罩：「新機佔地大約只有 1 米乘 2.3 米，高大約 2 米，這種卡式機比之前的 L 型生產線更細更貼合香港環境。同時它可用中央電腦控制氣壓等參數。該機器每分鐘製造 100 個 ASTM Level 3 口罩，且是無塵車間造出來的口罩，夠衛生。」

Yo Mask 聯合創辦人蔡宗富。

舊式的生產線仍需要一定人手。

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撰文 : 陳文政

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