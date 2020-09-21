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【疫市營商】口罩變成企業宣傳品？本地印刷公司推訂造口罩服務最平3元個

商管策略 11:04 2020/09/21

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口罩已成為市民外出的必需品，而一個口罩更可以成為企業的另類宣傳渠道。有本地印刷公司就看準訂度身訂造商機，推出企業專屬品牌口罩，售價為每個港幣 3 元起，而起訂量至少要 10,000 個。

訂造口罩成企業新宣導渠道

香港印刷公司 BannerSHOP 推出企業專屬品牌口罩服務，客戶可以在口罩及包裝盒印上公司商標，而且每個口罩更是獨立包裝。口罩顏色和外盒亦有多種款式可以選擇，而口罩的規格亦不馬虎，分為 ASTM Level 1 及 Level 2，香港製造。

  • 尺寸: 170x95 (±5)mm
  • 起訂量: 10,000 個
     
  • 單價: 每個港幣 3 元起

居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」見下頁

口罩有多款顏色可以選擇

客製口罩有多種包裝可供選擇

客戶可自訂印上的內容

LV 推出豪氣防疫罩 LV Shield 盛惠 $7,500 一個見下頁

國際品牌推花色口罩

其實不少國際品牌亦推出自家口罩，如美國休閒服飾品牌 GAP 早前推出花色口罩。顧客可以在官網中挑選各種顏色、文字等，而口罩每片平均售價為 5 至 6 美元，訂製口罩更為 GAP 第二季帶來 1.3 億美元收益。

GAP推出自家口罩，顧客可以挑選各種顏色、文字等

蕾絲口罩有價有市！中衛靠3招被客戶記得 每次開賣即「秒殺」見下一頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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Photo：BannerSHOP、GAP

撰文 : 廖淑瑩

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