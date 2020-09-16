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【附直購連結】Moomin姆明新款史力奇+樹精港產口罩已上架! Level 3售$48盒

行內熱話 03:17 2020/09/16

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異度空間工作室推出的 Moomin 圖案口罩大愛歡迎，繼姆明款和阿美款口罩已上架後，之前傳聞會推出的史力奇款，亦已上架待售。
      
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

史力奇款口罩同樣獲正版授權製造，全香港製作，是平面款式。口罩符合 Level 3 水平，為 17.5cm 成人款式。

設計方面，口罩將用上壓印設計, 右上方壓有史力奇圖案, 右下方壓有姆明圖案，左下方則壓有樹精圖案。口罩使用上深綠色面底層，型格時尚，男女合用。此口罩現已上架，但尚未開賣。異度空間工作室解釋，由於有多款項工作需處理完畢才可開售，所以要多等一會，本網到時會再作跟進。

口罩的規格和售價如下:

【其他內容】 Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起 【詳情見下頁】

史力奇+樹精港產口罩

【其他內容】門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠【詳情見下頁】

史力奇口罩規格

-每盒10片
-17.5cm x 9.5cm
-特別用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)
-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%
-深綠色面底層

售價: $48一盒。5盒以上95折; 10盒以上9折

 口罩購買網址<<<

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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