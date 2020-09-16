【附直購連結】Moomin姆明新款史力奇+樹精港產口罩已上架! Level 3售$48盒

異度空間工作室推出的 Moomin 圖案口罩大愛歡迎，繼姆明款和阿美款口罩已上架後，之前傳聞會推出的史力奇款，亦已上架待售。



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史力奇款口罩同樣獲正版授權製造，全香港製作，是平面款式。口罩符合 Level 3 水平，為 17.5cm 成人款式。

設計方面，口罩將用上壓印設計, 右上方壓有史力奇圖案, 右下方壓有姆明圖案，左下方則壓有樹精圖案。口罩使用上深綠色面底層，型格時尚，男女合用。此口罩現已上架，但尚未開賣。異度空間工作室解釋，由於有多款項工作需處理完畢才可開售，所以要多等一會，本網到時會再作跟進。

口罩的規格和售價如下:

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▲ 史力奇+樹精港產口罩

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史力奇口罩規格

-每盒10片

-17.5cm x 9.5cm

-特別用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

-深綠色面底層

售價: $48一盒。5盒以上95折; 10盒以上9折

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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