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【附購買網址】薰衣草粉紫終於登場! HK Medical Mask Level 3 口罩 售$100/60個

行內熱話 02:26 2020/09/16

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香港口罩廠 HK Medical Mask 表示，新口罩顏色粉紫夢幻登場。 
     
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方表示，今次新推出大熱的薰衣草粉紫色成人口罩，稍後仍會推出更多粉色系列口罩。此外，廠方亦推出優惠，即 9 月 16 日早上 10 點開始，成人/中童口罩 60 片裝（增量版）口罩，售 $200/2盒，成人/中童口罩 30 片獨立包裝，售 $120/2盒。口罩全為 Level 3 水平，防護力夠高!

 

HK Medical Mask 口罩

【其他內容】門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠【詳情見下頁】

HK Medical Mask 口罩規格

- ASTM Level 3, BFE & PFE ≥ 98%（經香港標準及檢定中心進行測試）
- 175x95mm/145x95mm
- 白色/粉紅/粉藍/粉紫(只限成人)
- 三層保護設計
- 中層為台灣熔噴布
- 鐵線鼻樑條
- 香港製造
- 出貨期：10個工作天

【其他內容】 Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起 【詳情見下頁】

HK Medical Mask 口罩 紫色

成人口罩購買網址<<<

中童口罩購買網址<<<

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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