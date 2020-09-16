【附購買網址】薰衣草粉紫終於登場! HK Medical Mask Level 3 口罩 售$100/60個

香港口罩廠 HK Medical Mask 表示，新口罩顏色粉紫夢幻登場。



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廠方表示，今次新推出大熱的薰衣草粉紫色成人口罩，稍後仍會推出更多粉色系列口罩。此外，廠方亦推出優惠，即 9 月 16 日早上 10 點開始，成人/中童口罩 60 片裝（增量版）口罩，售 $200/2盒，成人/中童口罩 30 片獨立包裝，售 $120/2盒。口罩全為 Level 3 水平，防護力夠高!

▲ HK Medical Mask 口罩

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HK Medical Mask 口罩規格

- ASTM Level 3, BFE & PFE ≥ 98%（經香港標準及檢定中心進行測試）

- 175x95mm/145x95mm

- 白色/粉紅/粉藍/粉紫(只限成人)

- 三層保護設計

- 中層為台灣熔噴布

- 鐵線鼻樑條

- 香港製造

- 出貨期：10個工作天

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▲ HK Medical Mask 口罩 紫色

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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