日本品牌 Topvalu 口罩 Aeon 減價售 $19.9/10個

日本 Aeon 推出的自家品牌 Topvalu，本身是有推出多款口罩，既有日本版，而針對中國和香港市場亦推出中國版本。最近店方終於減價發售。



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在香港各大 Aeon 分店，不難發現「 Topvalu 一次性口罩發售」，這款口罩分成人、女士和小童尺寸，一包有 10 個。口罩標明提供 99.8% 0.1um 粒子過濾，中國製造。此口罩原價售 $29.9，現減 $10 售 $19.9。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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