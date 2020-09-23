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日本品牌 Topvalu 口罩 Aeon 減價售 $15/10個

行內熱話 21:15 2020/09/23

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日本 Aeon 推出的自家品牌 Topvalu，本身是有推出多款口罩，既有日本版，而針對中國和香港市場亦推出中國版本。最近店方終於減價發售。
     
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

在香港各大 Aeon 分店，不難發現「 Topvalu 一次性口罩發售」，這款口罩分成人、女士和小童尺寸，一包有 10 個。口罩標明提供 99.8% 0.1um 粒子過濾，中國製造。此口罩原價售 $29.9，早前已減 $10 售 $19.9，現在更減至 $15 包。 

【其他內容】 【指定分店】未見過咁平! 韓國製造 Airish KF 94 口罩售 $5/個

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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