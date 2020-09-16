中國最大半導體企業紫光集團現危機？債務規模逾千億人民幣

由於美國禁令，不斷傳出消息指中國急於發展半導體事業，不過繼傳出「武漢弘芯」資金斷鏈後，中國最大半導體企業紫光集團亦傳出，債務規模高達上千億人民幣，另外還有數百億將在 2020 年底前到期，紫光集團的債權人已計劃成立「債委會」。紫光集團則稱消息屬謠言。



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據中國媒體《財新網》報道，紫光集團多檔美元債近期價格暴跌，紫光集團 2018 年發行，規模達 10.5 億美元，2021 年到期的美元債，每 1 美元面值的交易價格已經從 8 月 19 日的高點 88.90 美分下跌至 68 美分左右，跌幅超過兩成。今年 3 月底，這筆美元債每 1 美元面值交易價格更一度跌至 54.80 美分。此外，紫光集團發行於 2023 年和 2028 年到期的美元債交易價格本月也出現 30% 左右的跌幅。

消息指，紫光集團在 2020 年上半年的債務狀況持續惡化，累計紫光集團在中國境內的存量債券共 17 檔，規模已達到高達 224 億人民幣，償債高峰集中在 2020 年底。除了應付債券外，該集團的有息負債也增加當中。根據紫光集團 8 月下旬發布的財報表示，截至 2020 年 6 月為止，其短期借款達 327 億人民幣，較 2019 年底增加 51 億元。長期借款 478 億人民幣，較 2019 年底增加 100 億元。

▲ 紫光晶片

紫光集團 2020 年上半年營收雖成長 4.78%，金額來到 347.46 億人民幣，但是歸屬於母公司所有者的虧損則是來到 33.8 億人民幣，較 2019 年同期擴大 5.8%。經營活動產生的現金流量淨額，從 2019 年同期的淨流入 94.11 億元，轉為淨流出 41.64 億元。在當前現金儲備不足的情況下，造成短期償債壓力大增。

紫光集團回應表示，關於債權銀行將成立債委會的消息為市場謠言，強調公司各期債務正常按期兌付，公司整體經營穩定，主營業務發展良好。

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