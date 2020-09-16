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【都係安卓?】華為鴻蒙 2.0 被質疑僅是「換皮」 系統底層基礎仍是 Android

行內熱話 01:09 2020/09/16

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因美國制裁，華為急於開發自家系統。早前華為宣布將在明年推出「鴻蒙 2.0」（HarmonyOS 2.0）作業系統的手機，並公開了「鴻蒙」的開源碼。不過有開發者發現，鴻蒙系統底層似乎是用開源的 Android 為基礎設計，基本上只是將 Android「換皮」。 
     
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中國開發者 ShinChven 早前在 Twitter 發帖，表示鴻蒙系統底層，似乎都是用開源的 Android 為基礎設計，經由華為提供的開發套件（IDE）製作 App，一開始會獲得一個名為「.hpa」的檔案，若將其改為壓縮檔再解壓縮，裡頭便會出現 Android 通用的「.apk」文件，意味有可能直抄 Android。他更反諷表示：「鴻蒙 OS，應該叫 Rename OS」。

華為鴻蒙 2.0

有網民認為，鴻蒙似乎類似小米 MIUI、OPPO ColorOS，只是 Android 換皮系統，並非如華為宣稱的重新設計。盡管 Google 確實提供開源的 Android，但相關技術、權限規定，仍可能讓鴻蒙出現侵權爭議。

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華為鴻蒙 2.0

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撰文 : 何兆洋

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