  • 28°C
香港時間 : 2020915日 (二) 23:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大陸劣質口罩】美國海關檢出 50 萬中國製假 N95 口罩 過濾功能不符標準

行內熱話 22:13 2020/09/15

分享：

新冠肺炎疫病持續全球大流行，美國的疫情依然是重災區，而美國多個政府部門此前已經多次重申對防疫用品有極大的需求。不過近日美國海關則指，在芝加哥截獲 50 萬個，價值超過 300 萬美元（約 2340 萬港元）來自中國的假 N95 口罩。當局稱，部分截獲的口罩過濾功能並無超過 95%，不符合美國疾控中心（CDC）的標準。
      
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

美國海關及邊境保衛局 （U.S. Customs and Border Protection）表示，當地時間 9 月 10 日在芝加哥奧黑爾國際機場檢獲 50 萬個來自中國、防護性不達 N95 標準的假口罩。該批口罩原本是要運往新澤西州馬納拉潘市（Manalapan）。

當局在 50 萬個口罩中抽取了 30 個口罩送往檢驗，發現有一成的口罩之過濾功能低於 95%，芝加哥區港口主任康貝爾（Shane Campbell）斥，這批口罩完全不符合美國疾控中心的標準，既會增加公眾患病的風險，同時危害公眾的健康及福祉。

【其他內容】 Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起 【詳情見下頁】

【其他內容】  附直購連結!3E>99%! 真日本製!Kowa 三次元口罩 萬寧都有得賣! 售$28包/5個【詳情見下頁】 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠
今日
門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠
超可愛日版 Medicom Hello Kitty 印花口罩 網店有貨到
今日
超可愛日版 Medicom Hello Kitty 印花口罩 網店有貨到
【疫市商機】LV 推出豪氣防疫罩 LV Shield 盛惠 $7,500 一個
今日
【疫市商機】LV 推出豪氣防疫罩 LV Shield 盛惠 $7,500 一個
疫情 中國 口罩 美國 美國疾病管制與預防中心 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

下一篇文章

超可愛日版 Medicom Hello Kitty 印花口罩 網店有貨到
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹