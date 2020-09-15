【大陸劣質口罩】美國海關檢出 50 萬中國製假 N95 口罩 過濾功能不符標準

新冠肺炎疫病持續全球大流行，美國的疫情依然是重災區，而美國多個政府部門此前已經多次重申對防疫用品有極大的需求。不過近日美國海關則指，在芝加哥截獲 50 萬個，價值超過 300 萬美元（約 2340 萬港元）來自中國的假 N95 口罩。當局稱，部分截獲的口罩過濾功能並無超過 95%，不符合美國疾控中心（CDC）的標準。



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美國海關及邊境保衛局 （U.S. Customs and Border Protection）表示，當地時間 9 月 10 日在芝加哥奧黑爾國際機場檢獲 50 萬個來自中國、防護性不達 N95 標準的假口罩。該批口罩原本是要運往新澤西州馬納拉潘市（Manalapan）。

當局在 50 萬個口罩中抽取了 30 個口罩送往檢驗，發現有一成的口罩之過濾功能低於 95%，芝加哥區港口主任康貝爾（Shane Campbell）斥，這批口罩完全不符合美國疾控中心的標準，既會增加公眾患病的風險，同時危害公眾的健康及福祉。

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