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【疫市營商】網上演出是藝團出路？香港話劇團：搞退款已大半年無時間轉型

商管策略 09:15 2020/09/23

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香港話劇團本身有自家排練場地，中小或自資藝團另覓場地困難，Sunnie 稱暫時可借場地進行排練。

新冠肺炎疫情反覆，藝術表演因場地關閉令演出一度受阻；外業認為轉網上演出即使不可「復活」，最少可以解燃眉之急。不過有本地藝術表演團體明言，網上教育是趨勢但不會取代傳統演出，若可善用網上媒體可加強藝術行業表演。

香港話劇團高級經理（製作）黎栩昕（Sunnie）表示，網上平台能豐富表演元素，但一定無法取代傳統現場演出。香港話劇團發展 43 年來，今年 3 月推出「Art from Home」系列，才開始加強發展網上活動。她又指，香港人接受能力強，不難接受網上演出，但觀眾參與是現場表演的一部分，表演者十分重視。

科學融入藝術教育 劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」見下頁】 

香港話劇團高級經理（製作）黎栩昕

表演場地重開無期通知又太遲 劇團總監：「點解戲院可以開劇院唔得？」見下頁】 

黎栩昕解釋：「網上演出與現場舞台演出，嚴格來說其實是兩種作品，甚至可以說是兩種獨立的呈現方式，網上透過拍攝反映導演如何選取或呈現作品;藝術作品是雙向的，需要觀眾參與其中。」新冠肺炎疫情「迫使」藝團製作網上演出作品，藝團眾人協力參與節目編排等「軟件」部分。

限聚令下舞台表演需暫停，但香港話劇團仍按計劃 10 月在大會堂現場公演《原則》，現時待康文署通知表演場地開放細節；惟限聚令容許表演場地開放 50% 座位，觀眾「損失」欣賞機會，影響劇團收入。黎栩昕指計劃以直播方式表演及限時重播方式，讓買不到票或有興趣的觀眾能夠欣賞劇目。

《原則》2018 新版劇照，劇中講述校園風波掀起世代之爭。

披頭四・滾石曾表演 利物浦「洞穴俱樂部」瀕破產盼虛擬表演能翻身【 見下頁

黎栩昕認為，帶口罩演出不是「抗疫」方法，現時大部分藝團希望觀眾可支持現場演出，但觀眾未必㷳願意長時間留在「密閉環境」觀看演出，且限聚令有 50% 坐位限制，網上演出是出路，她希望政府可主動部署及協助業界，助藝團或主辦單位疫後部署。

黎栩昕指網上好處有兩點：（1）方便觸發觀眾初次接觸機會，或許對演出產生興趣；（2）擴展至海外觀眾，維繫一眾忠實粉絲。外國劇團早已把將網上演出和直播結合，香港因藝術科技落後，要自己想辦法。眼見韓國旅發局推動小型劇院「錄影演出」，她認為本港不是無資源實行，而是政府沒有誘因推動。

飾演副校長的高翰文更憑《原則》獲得2019上海壹戲劇大賞年度最佳男演員。

無學生敢上興趣班坐以待斃？口琴轉網上教生意更勝疫情前見下頁

限聚令公布安排方式又是令香港藝術團體無所適從。香港話劇團劇目《父親》原定 7 月開騷，正在安裝布景，但當日下午收到通知康文署場地不開放。黎栩昕說：「第一日裝布景，當天晚上便要（因限聚令）拆布景」。香港 9 成表演場地是康民署管理，僅是這幾月來搞退票手續等行政工作已十分頭痛；絕大部分演出是在城市售票網購買，才發現香港售票情況頗落後。

黎栩昕批評，香港話劇團已是政府資助相對多的藝團，也感到無奈；中小型藝團或自資藝團還要處理善後工作及退賠償款項，對他們負擔極大。她建議政府在售票網設自動處理退款服務，期望新招標的購票系統能完善服務。

網購在香港屬於落後

黎栩昕認為，設計一個表演作品背後牽涉高成本投資，必長時間計劃，惟康文署通知遲緩或「最後一分鐘」才交待安排，藝團猶如「賭錢」，做十手準備亦未必能應付。」

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Photo：香港話劇團提供劇照 (攝影：Ifan Yu)

撰文 : 鍾采餘

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