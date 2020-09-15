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【疫市營商】旺區吉舖半年劇增4成業主拒減租　美聯：面對現實免跟商戶兩敗俱傷

業界頭條 18:53 2020/09/15

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新冠肺炎肆虐，本港零售蕭條，吉舖處處，但不代表業主肯減租。美聯工商舖資料研究部數據指，今年 7 至 8 月份四大核心區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）空置舖位增至 945 間，較去年首季升 37% ，空置率達 12.6%，惟仍有業主企硬不減租，放盤價又脫離市價。有物業代理呼籲業主「面對現實」，為租戶提供適切優惠共締雙贏。

美聯工商舖行政總裁黃漢成指據最新統計顯示，尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環及元朗 5 個地區共有 1,151 間吉舖，由於上述地區街舖佔全港兩成，推算全港最少有 4,000 間丟空街舖。以行業計，四大核心區商舖數目減少得最多是飲食，佔 23.1%，其次是衣服/鞋履/皮具（10.3%）；反而化妝品/個人護理商舖僅佔 2.5%。

黃漢成坦言，街舖結構已有極大變化，例如有舖位會因為鄰近吉舖租金低了 3 至 4 成，租約期滿後就簽長租約同街搬遷，那怕花錢重新裝修依然有賺，故業主無論放盤放租叫價太硬其實未必有賺

平行時空？市況差無可差舖租仍不跌反升 旺角有舖月租仍叫價百萬見下頁

美聯工商舖行政總裁黃漢成(左2)。

人流回復暢旺但吉舖多 葵涌廣場商戶趁平租開舖見下頁

黃漢成坦言，仍有業主跟市場脫節，自持個人的持貨能力強，企硬不減租甚為不智，蝕之餘又令商戶經營困難。他解釋：「那些業主的叫價與成交價，亦即市價相距甚遠。據我們預測，市道其實仍未跌落最低位，或者不會再跌太多，但的確未到最差境況。（價）愈企硬，吉舖只會愈來愈多，最後破壞整個商舖交易環境，商場到處吉舖吸引力大減，人流變低陷入惡性循環。」

疫情兼國安法夾擊 寫字樓退租潮・零售租戶只肯簽短約？見下頁

黃漢成呼籲，商場業主以營業分成代替底租，為期半年締造雙贏局面，並增加商場推廣及刺激消費方案共同在疫市裏尋找出路；街舖業主則可下調租金 3 至 5 成為期半年；若果現時是吉舖，應參考市場成交價以市價放盤，並加長免租期、提供裝修期補貼予租客，同時接受租客以銀行擔保代替交付按金。

以 10 人餐廳為例，每月薪金支出是 20 萬港元、租金支出是 10 萬元，6 個月的總支出便是 180 萬元，距離上限 400 萬還有段距離。因此他表示，將上限加碼變成 500 萬元，只會幫到中大型公司。

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撰文 : 陳文政

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