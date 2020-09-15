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【防疫抗疫基金】百分百擔保特惠貸款改良　中小企商會：提高貸款額上限只是幫到大公司

業界頭條 18:38 2020/09/15

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港府今日宣布的第三輪防疫抗疫基金措施中，改良「中小企融資擔保計劃」，包括提升最高貸款額及延長還款期。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦直言，新措施對幫助中小企力度仍嫌不足，政府應從其他角度入手改良計劃。

劉達邦認為，新措施仍如隔靴搔癢：「是幫到少少的但未到肉。基本上只能幫到『已成功申請』的人，降低申請門檻才能幫到更多中小企，要知道有些行業現時仍難以申請到中小企融資擔保計劃，尤其前景黯淡的行業政府也怕對方還不到貸款，結果他們只能以個人擔保方式勉強營運，情況是不理想的。」

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香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦。

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劉達邦續稱，加大最高貸款額及延長最長還款期未能解除中小企燃眉之急。他解釋：「貸款可借金額是『 6 個月僱員薪金及租金的總和，或港幣 400 萬元以較低者為準』，新措施只是將上限改成 500 萬港元，但最應該改良的地方是前一句，變成可以申請 9 個月甚至 1 年的薪金、租金總和。到時新申請者能有更多資金周轉，已申請者亦能有多筆錢。將還款期變長當然不是無用，但未必最幫到手；將上限由 400 萬元變成 500 萬元，肯定對絕大部分中小企無用。」

以 10 人餐廳為例，每月薪金支出是 20 萬港元、租金支出是 10 萬元，6 個月的總支出便是 180 萬元，距離上限 400 萬還有段距離。因此他表示，將上限加碼變成 500 萬元，只會幫到中大型公司。

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撰文 : 陳文政

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