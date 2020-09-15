【防疫抗疫基金】酒店餐飲旅遊業崩潰邊緣　旅行社：望政府帶頭推三方合作方案

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政府今日（9 月 15 日）公布第三輪防疫抗疫基金，總額共 300 億港元防疫抗疫基金。特首林鄭月娥表示，第 3 波新冠肺炎疫情受控，受重創行業包括航空、酒店和旅遊業適度有序通關，呼籲市民不要鬆懈，政府會嚴陣以待。
港旅國際旅遊（Creative China Holiday Tour）董事總經理黎樂文（Raku）表示，贊同政府適度有序通關以及推出建康碼，認為政府資助審批可加快人手處理速度。
第三輪抗疫基金公布（不斷更新）：泳池樂園卡啦OK重開・堂食延長至午夜12時 【見下一頁】
黎樂文就旅遊業現況提出 4 項建議：
專科醫生警告新冠肺炎疫情或反彈 未來兩周為關鍵時刻：【見下一頁】
財政司司長陳茂波指， 防疫抗疫基金推行的「中小企融資擔保計劃」，以「還息不還款」將還款延長明年 3 月，6 個月提高至 12 個月僱員薪金及租金總和，或港幣 500 萬元。陳茂波續指，非住宅差餉由上季 500 元增至 5,000 元 。還有，食物及衛生局局長陳肇始表示，總括第 3 波經驗表列處所會適時針對性收或放。
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撰文 : 鍾采餘