【防疫抗疫基金】酒店餐飲旅遊業崩潰邊緣　旅行社：望政府帶頭推三方合作方案

政府今日（9 月 15 日）公布第三輪防疫抗疫基金，總額共 300 億港元防疫抗疫基金。特首林鄭月娥表示，第 3 波新冠肺炎疫情受控，受重創行業包括航空、酒店和旅遊業適度有序通關，呼籲市民不要鬆懈，政府會嚴陣以待。

港旅國際旅遊（Creative China Holiday Tour）董事總經理黎樂文（Raku）表示，贊同政府適度有序通關以及推出建康碼，認為政府資助審批可加快人手處理速度。

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黎樂文就旅遊業現況提出 4 項建議：

（1）旅遊牌照可免費續牌，甚至可以無條件免費續牌；

（2）旅遊可實施嚴格條例（防疫措施），有序通關可控制人數，並嘗試仿效日本政府的國內旅遊刺激方案「Go to Travel 」本地遊 ，新冠肺炎疫情關係旅發局推動本地旅遊暫停；

（3）現時酒店、餐飲及航空業分開防疫對策，認為政府可就 3 種行業推出「合作方案」，如日本餐廳或酒店用餐後，該餐廳或酒店可「填表格」向政府取資助金；

（4）預視到「小組成團」香港旅遊是未來趨勢，現時是不允許 7 至 8 人座位（ 包括司機 ）的小型車輛為旅遊巴，政府可考慮就此情況發臨時短期牌照車輛，或營運排照。

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財政司司長陳茂波指， 防疫抗疫基金推行的「中小企融資擔保計劃」，以「還息不還款」將還款延長明年 3 月，6 個月提高至 12 個月僱員薪金及租金總和，或港幣 500 萬元。陳茂波續指，非住宅差餉由上季 500 元增至 5,000 元 。還有，食物及衛生局局長陳肇始表示，總括第 3 波經驗表列處所會適時針對性收或放。

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