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【香港手作】銅線變出水晶花！情侶檔創業推廣 Dip Art 疫情拍住上

商管策略 14:41 2020/10/16

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近年香港興起一股「手作」熱潮，坊間亦有不同類型的工作坊。有情侶更全職投入「手作世界」開設創作室，透過繞製銅線和沾上不同顏色的樹脂變成一朵朵水晶花，藉此推廣沾浸藝術 (Dip Art)。

沾浸藝術香港罕見 上課時間縮短迎合香港人

飾花創作室創辦人 Jerry Leung 和 Manlam Tsui 之所以全職投入(沾浸)藝術，全因一次送禮的煩惱。Jerry 回想，當時計劃送禮物給女友，無意間在網上找上水晶花的作品，便希望學習這門手藝。兩人初時各有正職，只是抱著嘗試的心態學習這門手藝，到 2018 年開始製作小飾物在手作市集擺賣。Jerry 表示，製作水晶花的物料要在外地訂購，但當時他們發現香港有公司售賣這些材料，於是便跟他們合作，開始舉辦工作坊。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

製作水晶花的材料主要有銅線、剪鉗、管尺、樹脂液、稀釋液等

微縮花牌弘揚香港本土文化見下頁

製作水晶花需要銅線、剪鉗、管尺、樹脂液、稀釋液等材料。製作時先要用銅線塑形，這是一個非常重要的步驟，作品的細緻度往往取決於這一環。完成後可將其沾上樹脂液，再等候風乾便能夠組裝。Manlam 表示，以往製作大型水晶花需花上一日時間，因此他們將工作坊的時間縮短、簡化工序，切合香港市場。有學員向他們反映能否加長上課時間，因此他們最近亦推出上課時候較長的工作坊，如早上 10 時至晚上 7 時，應付學員需求。

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盼政府資助藝術界 未來將開親子班推廣沾浸藝術

兩人全職投入推廣沾浸藝術，工作模式需轉變配合。Jerry 表示，開設工作室後工作時間變得長，平日除了備課亦也要研究新作品，假日則要上課。雖然坊間有不少手作課程，但 Jerry 認為香港的藝術或手作風氣未如台灣和日本般濃厚。

他舉例指，元創坊 (PMQ) 原意雖好，但之後有大品牌進駐，令藝術區變質。Jerry 希望政府能夠為他們這類工作室提供資助，同時可以集合一些本地藝術人士做推廣。至於工作室未來亦會推出親子班，推廣沾浸藝術，另外也會推出視像課程和材料包。

土耳其玻璃燈工作坊疫情照爆滿 負責人：就是得不到政府行業資助見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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