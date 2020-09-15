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【疫市商機】LV 推出豪氣防疫罩 LV Shield 盛惠 $7,500 一個

商管策略 17:30 2020/09/15

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新冠肺炎疫情已是流行病，商機很大，就連 Louis Vuitton 都推出「富豪級」防疫產品。
     
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

這款名為 LV Shield 的防疫罩，設計跟太陽帽十分相似，頭戴部分採用經典 LV 品牌的印花圖案皮革打造。前方提供大型透明面罩，四周亦有 LV 圖案皮革包邊。LV 表示，這面罩在陽光下會從透明轉為深色，可遮擋陽光。

這款 LV Shield 預計在 10 月 30 日發售，售價為英鎊 750元，折合約港元 $7500。

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LV Shield

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LV Shield

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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