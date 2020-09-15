超可愛日版 Medicom Hello Kitty 印花口罩 網店有貨到

網店初見表示，正發售 Medicom Hello Kitty 印花口罩。



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店方表示，現發售次前十分少見 Medicom Hello Kitty 印花口罩，為成人尺寸，50 個一盒，口罩上印有 Hello Kitty 圖案。店方指直接跟供應商取貨 保證正貨。售價為 $280/盒，2 盒起。口罩限量50 盒，口罩在 9 月底到貨。

▲ Medicom Hello Kitty 印花口罩

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▲ Medicom Hello Kitty 印花口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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