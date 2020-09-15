門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠

香港口罩廠 Good Mask 為慶祝各門市終於開業，推出限時優惠。



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Good Mask 今次優惠是全線門市限定，由 9 月 16 日起至 9 月 22 日 限時買 2 送 1 優惠。注意優惠只限同價錢貨品 (中秋節特別版除外)，數量有限，送完即止。

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Good Mask 門市價：

尺寸:

成人17.5*9.5cm / 中童14.5*9.5cm

-99 50片 $168/盒（7色）

-99 30片獨立包裝 $128/盒 （7色）

-納米 99.9 30片獨立包裝 $188 （7色）

-成人 95 50片 $98

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▲ Good Mask 門市優惠

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地址:

1.旺角門市: 九龍亞皆老街旺角先達廣場地下8號鋪 (旺角站D2出口) 6611 8963

2.尖沙咀門市 : 九龍尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E 6139 9983

3. 油麻地門市: 九龍油麻地彌敦道540-544號祥興大廈地下4號舖 (油麻地站A2出口)

6536 6686

4.筲箕灣門市: 香港筲箕灣道341號地下6號舖 (筲箕灣站A3出口南安里) 9039 9902

5.觀塘門市: 觀塘駱駝漆大廈第二座地下6號舖 (觀塘站B出口開源道) 6187 7003

6. 灣仔門市: 灣仔修頓中心莊士敦道113號地下6B號舖 (灣仔地鐵站A3出口轉右) 6655 7793

7. 元朗門市: 元朗福德街16號A地下（國康中西大藥房） 2758 3055

8.大圍門市: 大圍大圍道16號富嘉花園地下28A號舖 (大圍站A出口) 9109 9963

營業時間 : 11am - 8pm

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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