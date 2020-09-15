  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 14:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠

行內熱話 14:06 2020/09/15

分享：

香港口罩廠 Good Mask 為慶祝各門市終於開業，推出限時優惠。
     
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

Good Mask 今次優惠是全線門市限定，由 9 月 16 日起至 9 月 22 日 限時買 2 送 1 優惠。注意優惠只限同價錢貨品 (中秋節特別版除外)，數量有限，送完即止。

【其他內容】 Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起 【詳情見下頁】

Good Mask 門市價
尺寸:
成人17.5*9.5cm / 中童14.5*9.5cm
-99 50片  $168/盒（7色）
-99 30片獨立包裝 $128/盒 （7色）
-納米 99.9 30片獨立包裝 $188 （7色）
-成人 95 50片 $98

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

Good Mask 門市優惠

【其他內容】  附直購連結!3E>99%! 真日本製!Kowa 三次元口罩 萬寧都有得賣! 售$28包/5個【詳情見下頁】

地址:
1.旺角門市: 九龍亞皆老街旺角先達廣場地下8號鋪 (旺角站D2出口)  6611 8963
2.尖沙咀門市 : 九龍尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E  6139 9983
3. 油麻地門市: 九龍油麻地彌敦道540-544號祥興大廈地下4號舖 (油麻地站A2出口)
 6536 6686
4.筲箕灣門市: 香港筲箕灣道341號地下6號舖 (筲箕灣站A3出口南安里)  9039 9902
5.觀塘門市: 觀塘駱駝漆大廈第二座地下6號舖 (觀塘站B出口開源道)  6187 7003
6. 灣仔門市: 灣仔修頓中心莊士敦道113號地下6B號舖 (灣仔地鐵站A3出口轉右)  6655 7793
7. 元朗門市: 元朗福德街16號A地下（國康中西大藥房） 2758 3055
8.大圍門市: 大圍大圍道16號富嘉花園地下28A號舖 (大圍站A出口)  9109 9963
 營業時間 : 11am - 8pm

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

台灣製造 TRI CARE Level 2成人及兒童口罩 明尚藥房特價售 $95/50個
今日
台灣製造 TRI CARE Level 2成人及兒童口罩 明尚藥房特價售 $95/50個
台灣康匠推透明防疫口罩 售價不用 $2 港幣 方便聽障人士溝通
今日
台灣康匠推透明防疫口罩 售價不用 $2 港幣 方便聽障人士溝通
終於齊腳! Moomin 姆明另一主角史力奇+樹精 口罩設計曝光
今日
終於齊腳! Moomin 姆明另一主角史力奇+樹精 口罩設計曝光
兒童健康 健康問題 著數優惠 口罩

上一篇文章

【防疫抗疫基金】泳池樂園卡啦OK重開・堂食延長至午夜12時　第三輪抗疫基金即將公布（不斷更新）

下一篇文章

【附購買連結】Miffy 超靚三色 Level 2 獨立包裝口罩 藥房自家製售$138/30個 全香港製造
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹