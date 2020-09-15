【防疫抗疫基金】泳池樂園卡啦OK重開・堂食延長至午夜12時　第三輪抗疫基金即將公布（不斷更新）

隨著本地新冠肺炎感染個案有緩和趨勢，政府有意進一步放寬社交距離措施。有消息指，酒吧及卡拉OK 等處所可在本周五 (9月18日) 可重開，食肆堂食及酒吧可延至午夜 12 時。香港特區政府將於今日下午召開記者會，交代新一輪社交距離措施及第三輪防疫抗疫基金。

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消息透露，在新一輪的社交距離措施中，酒吧、卡拉OK、主題公園、泳池和球場預計可以重開，但「四人限聚令」料不會放寬。主題公園等場場所亦已為重開做準備，如香港迪士尼樂園在 Facebook 專頁上載翻新後的「奇妙夢想城堡」全貌的圖片，正進行城堡射燈測試。

行政長官林鄭月娥今早表示，第二期「保就業」計劃收到 15.8 萬多宗申請，較首階段減少 6%。至於申請第二輪的僱主中，超過 14.2 萬於首期獲批，與首輪約 15 萬實際批出數目，減少 7,200 名僱主。

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