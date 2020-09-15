  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 15:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【防疫抗疫基金】泳池樂園卡啦OK重開・堂食延長至午夜12時　第三輪抗疫基金即將公布（不斷更新）

行內熱話 14:36 2020/09/15

分享：

隨著本地新冠肺炎感染個案有緩和趨勢，政府有意進一步放寬社交距離措施。有消息指，酒吧及卡拉OK 等處所可在本周五 (9月18日) 可重開，食肆堂食及酒吧可延至午夜 12 時。香港特區政府將於今日下午召開記者會，交代新一輪社交距離措施及第三輪防疫抗疫基金。

限聚令放寬食肆終「有飯開」 時裝鋪：尖沙咀分店生意好過銅鑼灣見下一頁

消息透露，在新一輪的社交距離措施中，酒吧、卡拉OK、主題公園、泳池和球場預計可以重開，但「四人限聚令」料不會放寬。主題公園等場場所亦已為重開做準備，如香港迪士尼樂園在 Facebook 專頁上載翻新後的「奇妙夢想城堡」全貌的圖片，正進行城堡射燈測試。

行政長官林鄭月娥今早表示，第二期「保就業」計劃收到 15.8 萬多宗申請，較首階段減少 6%。至於申請第二輪的僱主中，超過 14.2 萬於首期獲批，與首輪約 15 萬實際批出數目，減少 7,200 名僱主。

店小枱窄連外賣也做不到 黃埔小食店：生意只夠交租捱多陣等結業見下一頁

拒申請保就業計劃要大規模裁員？守住4大要點以免難「收科」見下一頁

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【限聚令放寬】火鍋店料生意上升　惟直斥：為何飲食業再為防疫失敗埋單
2020/09/08
【限聚令放寬】火鍋店料生意上升　惟直斥：為何飲食業再為防疫失敗埋單
【限聚令放寬】聚餐毋須再分枱增食肆生意　拉麵店：長遠應開放所有座位
2020/09/09
【限聚令放寬】聚餐毋須再分枱增食肆生意　拉麵店：長遠應開放所有座位
疫情 商業營銷 限聚令 保就業 防疫抗疫基金 酒吧

下一篇文章

門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹