【防疫抗疫基金】泳池樂園卡啦OK重開・堂食延長至午夜12時　第三輪抗疫基金公布（不斷更新）

隨著本地新冠肺炎感染個案有緩和趨勢，政府有意進一步放寬社交距離措施。酒吧卡拉OK 等處所可在本周五 (9月18日) 可重開，食肆堂食及酒吧可延至午夜 12 時，以上措施為期 7 日至下周四 (9月24日)。

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主要放寬措施：

(1) 酒吧、酒館、浴室、所有公共娛樂場所 (主題公園、展覽場所、派對房間、夜店及夜總會、卡啦OK)及泳池重開

(2) 延長餐飲場所堂食時間至午夜

(3) 公眾地方 4 人限聚令、配戴口罩的規定維持

▲ 關閉多月的海洋公園、迪士尼樂園可在本周五（9月18日）重開

關閉多時的主題公園等場所亦已為重開做準備，如香港迪士尼樂園在 Facebook 專頁上載翻新後的「奇妙夢想城堡」全貌的圖片，正進行城堡射燈測試。

三輪紓困措施涉及金額超過3,000億元

在第三輪抗疫基金，政府會動用 60 億元，用於租金、收費寬免，如政府物業及短期租金寬免 75% 至 100%，措施延長 6 個月。此外，67 類政府收費將會寬免、中小企融資擔保計劃中的「還息不還本」延長至明年 3 月。財政司司長陳茂波指，三輪所有紓困措施涉及金額超過 3,000 億元，相當於本港 GDP 的 10% 至 11%。他預計，2020/21 年年度赤字達 3,000 億元，財政儲備降至約 8,000 多億元，若以每月政府開支計算，料儲備接近 2003 年沙士 (SARS) 後水平。

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第三輪抗疫基金措施一覽﹕

(1) 改善中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款，最高貸款額由 6 個月提高至 12 個月僱員薪金及租金總和或 500 萬元，以較低者為準

(2) 為食環署轄下公眾街市推廣非接觸式付款

(3) 撥出 45 億元資助多個受影響行業，包括飲食業、旅遊業、航空及運輸業、體育界、藝術文化界、電影院，教育界包括幼稚園、私立中小學、補習學校、學校及專上院校餐飲服務提供者、學校興趣班及校巴服務，幼兒中心，津則機構興趣班、美容院、按摩院、遊戲機中心、浴室、健康中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、夜總會、酒吧酒館、卡拉OK場所及麻將天九耍樂處所

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