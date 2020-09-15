各國愈來愈不信任中國？台商資金回流3000億・日企撤華資助申請超額11倍

受中美關係「失調」影響，不少在中國設廠的台灣企業在政府減稅及其他措施支持下，將部分生產及製造資金回流台灣，總金額已超過 11,000 億元新台幣

（約港幣 2, 922 億元），當中不乏知名企業，如廣達電腦（Quanta Computer）、啟碁科技（Wistron NeWeb）、智邦科技（Accton Technology）等科技企業。

《彭博》報道，台灣商人從中國內地回流的原因，不僅是兩岸關係問題、台北政府推動，更重要的是中國與全球關係逐漸緊張、不佳而造成的大趨勢。報道引述台灣經濟部長王美花指，除了政府政策外，企業回流台灣主要的推動力，是來自於美國客戶對於知識產權的憂慮，因此美國企業對中國的不信任感日益增加，推動企業轉移在中國的供應鏈。

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中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心副執行長李淳也向《彭博》表示，台商的投資被來自更上游的客戶所決定，而目前的基本趨勢，就是要建立第二條供應鏈，減少對中國的依賴。雖然今年台商回流的步調因為新冠肺炎疫情放慢，不過李淳指，近期來自歐洲的客戶也開始跟隨美國客戶做法，要求台企撤出中國。

日本政府為了鼓勵日企由中國回流，撥出 20.7 億美元作補貼之用。《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）報道，企業對計劃反應熱烈，在 6 月結束的第一輪計劃中，共接納 57 宗申請，已批出 5.4 億美元補貼。當局在 7 月更收到 1,670 份申請，如全數批出，補貼將花費約 168 億美元，是餘下預算補貼的11 倍。

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