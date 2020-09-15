【疫市營商】無懼疫情旅遊寒冬 萬豪酒店靠「這項業務」收入逆市增長8倍

所謂「養兵千日，用在一時」，面對全球旅遊業「冰河時期」，酒店入住率大跌，酒店集團萬豪國際（Marriott）在新冠肺炎疫情期間仍錄得 800% 的收入增長。集團之所以能夠在疫市下收入錄得增長，原來是與集團去年推出的「豪華別墅版 Airbnb」有關，預訂量比去年同期增長 700%，同時將科技應用在業務中。

看準新世代旅遊模式改變

新冠肺炎疫情期間，酒店業受嚴重打擊，但根據萬豪提供給《CNBC》的數據顯示，由 5 月至 8 月期間，集團類似 Airbnb 的豪華別墅服務表現優秀，總營收達到推出以來的最高水平，預訂量比去年夏天上升 700%，而收入則增加 800% 以上。

萬豪集團去年發現，Airbnb 的興起與千禧世代（約指 25 至 39歲）的旅行模式改變有關，相比起老牌酒店千篇一律的風格，新世代旅客更喜歡風格獨特的酒店。集團之後跟英國房地產公司 Hostmaker 合作，推出網上出租平台，在全球 100 個國家推出豪華別墅版 Airbnb，涵蓋歐洲、中南美洲與加勒比海區域，有些城市甚至是萬豪自家酒店版圖從沒到過的市場。

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▲ 集團推出網上出租平台，在全球100個國家推出豪華別墅版Airbnb

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萬豪還推出自家平台 Homes & Villas，擴大全球營運，同樣跟地產公司合作，讓後者在平台上刊登出租房屋。平台主要針對豪華高端客戶，確保這些住處也能提供萬豪旗下酒店等級的住宿服務。

萬豪亦將科技應用在業務中，據《Quartz》報道，集團設有「M Live」團隊，負責掌握社交媒體上所有住宿體驗分享、打卡、討論等，讓萬豪可跟上趨勢，了解潛在顧客的喜好。

收集會員數據 推「個人化體驗」

此外，萬豪在 2017 年投資旅遊體驗搜尋引擎 PlacePass，有助集團整合會員數據。當會員到達住宿地點時，酒店會給他們一份根據會員興趣及過去訂房紀錄，而得出的獨特旅遊活動體驗推薦清單。例如，喜愛打高爾夫球的會員，會收到附近高爾夫球場的資訊、愛美食的則會獲得附近最佳餐廳推薦，然後會員可以直接透過萬豪旗下住宿酒店預定相關行程。

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Photo：Marriott International