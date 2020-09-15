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【疫市營商】生意難做出絕招！日本老牌壽司店猛男速遞壽司疫市生意大增（有片）

商管策略 11:04 2020/09/15

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新冠肺炎疫情重創日本飲食業，商家也要各出奇謀挽救生意。在愛知縣擁有 70 年歷史的壽司店「今壽司」，疫情期間生意大跌。老闆為了不讓店舖倒閉，就想出奇招與其他健身愛好者推出「猛男壽司速遞」，讓顧客可以大飽眼福。服務推出後，店舖一日至少接到 10 張定單，同時為店舖每月帶來約 150 萬日圓（約港幣 11 萬元）的生意額。

奇招救市 猛男送外賣兼有健美騷

「今壽司」在新冠肺炎疫情下生意大跌 9 成，宴會生意大減，甚至要解僱 40 名員工。壽司店第 3 代店主杉浦正典為了不讓老店結束在他手上，就想到結合健身的興趣和本業，推出肌肉猛男外送服務。杉浦正典表示，之前在健身中心工作的朋友因為疫情而停工，所以招募他們成為外賣員。顧客若要體驗這項特殊服務，需要惠顧至少 7,000 日圓。當「猛男」外送員將餐點送上門後，雖然會依照客人要求，表演胸部抖動等健美助興，但可接受的最大極限，只到上身全裸的程度。

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雖然這場健美表演看得人熱血沸騰，但雙方亦做足防疫措施，例如配戴口罩、保持適當的社交距離。

日本企業破產宗數上升 住宿及餐飲業成重災區

傳統壽司店要搞搞新意思救命，其實也是迫於無奈。自新冠肺炎疫情爆發，日本全國已有多間企業申請破產。據東京商工調查公司公布，今年上半年日本全國企業破產數目，按年增加 0.3%，為 2009 年金融危機以來首次上升，企業的負債總額則減少 13.7% 至 6,571 億日圓。按行業分類，住宿及餐飲服務業屬破產重災區，按年增加 3.8 至 1,295 間，佔整體破產宗數超過 3 成，而製造業及批發業破產宗數亦有增加，僅資訊通訊及運輸等少數行業較受惠於疫情。

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Photo：delivery-nagoya、今寿司@Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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