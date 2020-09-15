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終於齊腳! Moomin 姆明另一主角史力奇+樹精 口罩設計曝光

行內熱話 04:03 2020/09/15

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異度空間工作室推出的兩款 Moomin 圖案口罩，令不少人十分雀躍。不過不少用家都希望廠方推出另一主角史力奇口罩，可能會有好消息。
     
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組分享，港產 Moomin 圖案口罩系列還有史力奇+樹精的口罩。據分享的圖片看，口罩亦是由異度空間工作室推出。史力奇+樹精採用高貴綠色設計，口罩上方壓印史力奇圖案，下方則是樹精和 Moomin 字樣。

因廠方未正式公布，暫時未有此口罩的規格和售價資料，但估計可能跟阿美立面口罩款相若。史力奇款正式的口罩資料，相信要留待廠方公布才可作實!

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姆明史力奇+樹精口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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