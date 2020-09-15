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台灣康匠推透明防疫口罩 售價不用 $2 港幣 方便聽障人士溝通

業界頭條 03:49 2020/09/15

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疫情下人人要戴口罩，但對聽障人士而言溝通時十分不便。因此外國就有廠商推出透明口罩，方便溝通。惟售價需要十數元港幣以上，對他們的負擔極大。台灣康匠遂推出台灣製造的平價透明口罩。
 
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台灣康匠口罩總經理陳勇志表示，由於透明口罩需要結合不織布和透明膜，加上需要顧及透氣、防疫效果和立體剪裁，最重要不可「醜樣」，因此工序十分複雜，而且製作成本亦高。

現時外國透明口罩一片賣十數元港幣以上，陳勇志指示，預計年底前量產的台灣製透明口罩，目標售價是不超過 10 元新台幣，更有機會降至 8 元新台幣 (約 $2 港元)，售價跟一般口罩差不多。首批生產的透明口罩會先送到聽障學生及家庭，第 2 批才正式發售。

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市面發售的透明口罩 ( 蒲公英聽語協會FB)

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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