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許樹昌估計本港明年第 2 季方能獲得疫苗 防疫措施須維持至明年底

行內熱話 01:49 2020/09/15

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全球的新冠肺炎疫情至今仍未受控，各國均加緊研發新冠疫苗，望可最快於本年年底推出。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已參與國際協調機制採購疫苗，預計最快會於明年第 2 季方會獲得疫苗，屆時將會優先讓長者、長期病患者及前線醫護人員等高危群組優先接種。 
 
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政府專家顧問許樹昌早前出席電視節目訪問時表示，目前全球已有 35 款新冠疫苗進入了臨床試驗階段，當中有 9 款已在第 III 期的試驗，此批疫苗的成效大概會在 2 個月後得出報告。同時，他指本港已透過國際協調機制採購疫苗，數量足以讓全港 35% 的市民接種，而港府則需自行向其他藥廠採購餘下的 65% 疫苗，他相信港府購買疫苗的成功率高。

他亦估計，各大藥廠將會陸續於今年年底完成研發和生產疫苗，推測本港可於明年第 2 季方能得到相關的疫苗。而由於首批疫苗的數量只足以供應給全港 35% 的市民，所以要達到「群體免疫」的話，相信仍需一段時間，估計到明年底或 2022 年初也只有 60-70% 的市民能完成疫苗接種，因此市民需有心理準備現有社交距離等防疫措施，需要維持至明年底。

此外，他亦指出每年 1 至 3 月為冬季流感高峰期，再加上疫情持續，市民需繼續加強防疫措施；高危人士則需依舊在每年 11 至 12 月期間接種流感疫苗，以免被「雙重感染」。

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撰文 : 徐慧兒

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