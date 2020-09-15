許樹昌估計本港明年第 2 季方能獲得疫苗 防疫措施須維持至明年底

全球的新冠肺炎疫情至今仍未受控，各國均加緊研發新冠疫苗，望可最快於本年年底推出。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已參與國際協調機制採購疫苗，預計最快會於明年第 2 季方會獲得疫苗，屆時將會優先讓長者、長期病患者及前線醫護人員等高危群組優先接種。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

政府專家顧問許樹昌早前出席電視節目訪問時表示，目前全球已有 35 款新冠疫苗進入了臨床試驗階段，當中有 9 款已在第 III 期的試驗，此批疫苗的成效大概會在 2 個月後得出報告。同時，他指本港已透過國際協調機制採購疫苗，數量足以讓全港 35% 的市民接種，而港府則需自行向其他藥廠採購餘下的 65% 疫苗，他相信港府購買疫苗的成功率高。

他亦估計，各大藥廠將會陸續於今年年底完成研發和生產疫苗，推測本港可於明年第 2 季方能得到相關的疫苗。而由於首批疫苗的數量只足以供應給全港 35% 的市民，所以要達到「群體免疫」的話，相信仍需一段時間，估計到明年底或 2022 年初也只有 60-70% 的市民能完成疫苗接種，因此市民需有心理準備現有社交距離等防疫措施，需要維持至明年底。

此外，他亦指出每年 1 至 3 月為冬季流感高峰期，再加上疫情持續，市民需繼續加強防疫措施；高危人士則需依舊在每年 11 至 12 月期間接種流感疫苗，以免被「雙重感染」。

【其他內容】 Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起 【詳情見下頁】

【其他內容】 附購買連結!Medicom Premier Soft 三色口罩 特價售 $99/50個【詳情見下頁】

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】