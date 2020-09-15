【營商兩難】限聚令放寬!專科醫生梁子超警告疫情或有反彈跡象 未來兩周為關鍵時刻

隨着政府陸續放寬防疫措施，如限聚令放寬至 4 人、上晚市堂食時間延至晚上 10 時等，相信大家在剛過去周末都有外出聚會、用膳，事實上餐飲聯業協會會長黃家和於電台節目，承認業界在剛過去的周末生意好轉。不過，呼吸系統專科醫生梁子超警告，政府陸續放寬防疫措施等舉措，或令疫情反彈跡象，未來兩星期將為關鍵時刻。



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餐飲聯業協會會長黃家和於電台節目表示，因限聚令放寬至 4 人，加上晚市堂食時間至晚上 10 時，令業界在剛過去的周末生意好轉，客人即使分開兩檯坐都會聊天。雖然如此，但他呼籲業界和市民須緊守防疫措施，不要鬆懈。

至於呼吸系統專科醫生梁子超警告，政府陸續放寬防疫措施等舉措，或令疫情有反彈跡象，原因是市民會因此鬆懈防疫，一不小心可能染疫。他認為，鑑於公務員恢復正常上班、下星期陸續復課等都會令街上人流及人與人之間的接觸增加；加上下月初將為一年一度的中秋節，少不免出席家庭聚會，因此未來兩星期將為疫情關鍵時刻，建議大家如無必要，就應減少外出。

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