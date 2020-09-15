台灣製造 TRI CARE Level 2成人及兒童口罩 明尚藥房特價售 $95/50個

明尚藥房表示，TRI CARE 成人及兒童口罩，現進行特價優惠！



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TRI CARE 口罩為香港品牌，但原材料和口罩亦是在台灣製造。店方指 TRI CARE 口罩現已在明尚全線門市發售，每更特價 $95盒/50個，數量有限，買完即止！

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▲ TRI CARE Level 2成人口罩

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TRI CARE 口罩規格

-一盒50個

-成人尺寸：175mm x 95mm

-兒童尺寸：145mm x 90mm

-ASTM F2100-2019 Level 2 認証

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▲ TRI CARE Level 2成人口罩

地址:

荔枝角店 :荔枝角海麗邨海麗商場 21 號地下

元朗店 :元朗YOHOMALL II 形點二期 3樓 A330

南昌店：深水埗深旺道28號V Walk 2樓L2-75號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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