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【數碼轉型】劇場演出結合Zoom無疆界互動　大館：The Show Must Go On

數碼轉型 13:31 2020/09/29

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新冠肺炎疫情未完，本港藝術表演舉步維艱，藝術與社會息息相互連繫，中環「大館」的創作團隊在疫情下如常創作，正式公演之前在網上直播預演「試水」，加入一系列舞蹈、戲劇、音樂及網上相互動等表演形式，效果不遜實體公演。

科學融入藝術教育 劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」見下頁

大館網站可線上限時觀看預計明年推出，以及重溫劇場或節目。

長期用Zoom上堂開會電腦搶手 翻新機收入疫市增逾 3 成：見下一頁

大館結合 Zoom 創新表演新形式，如網上互動劇場《See You Zoom Again》便是香港新冠肺炎疫情反覆期間衍生的創作，除分享香港故事外，也邀請觀眾即時互動參與，還有演後藝術工作坊將所思所想個人專屬藝術品，節目中觀眾體驗網上演出的台上台下無邊界。

此外，大館網站可線上限時觀看預計明年推出，以及重溫劇場或節目。包括 2018 年大館開幕節目音樂劇《維多利雅講》、舞蹈《牢∞性》，戲劇《有你，故我在》劇場。

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Photo：大館官網

撰文 : 鍾采餘

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