  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 14:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】Miffy 超靚三色 Level 2 獨立包裝口罩 藥房自家製售$138/30個 全香港製造

行內熱話 13:17 2020/09/15

分享：

 之前本網曾報道，香港東興大藥房會推自家 Miffy 口罩，經過多星期後，冶方終於公希產品相片和售價詳情。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方在 Facebook 出帖，指經過 2 個月後，自家推出的香港製造 Miffy 口罩終於可曝光。Miffy 口罩有三種顏色，分別為紫、粉紅和白色，而且各更印出不同的 Miffy 圖案，十分精美。防護力方面，Miffy 口罩支援 PFE>98% 和 BFE>98%，且是 Level 2 水平。 Miffy 口罩一盒 30 個售 $138。發售日期為 9 月15 日晚上 8 時，10月30 前收貨，購買 3 色一套的朋友 ($415)，另送神秘 miffy 麻布環保袋。 

【其他內容】  附直購連結!3E>99%! 真日本製!Kowa 三次元口罩 萬寧都有得賣! 售$28包/5個【詳情見下頁】

Miffy 口罩紫色一套三色

【其他內容】 Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起 【詳情見下頁】

Miffy 口罩規格

-Level 2
-PFE>98%
-BFE>98%
-成人尺寸
-香港製造
-獨立包裝
-一盒30個

售價$138

Miffy 口罩紫色

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

Miffy 口罩粉紅色 "> Miffy 口罩粉紅色

口罩購買連結<<<

三色一套口罩購買連結<<<

【其他內容】 附購買連結!Medicom Premier Soft 三色口罩 特價售 $99/50個【詳情見下頁】 

Miffy 口罩白色

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附直購連結】Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起
2020/09/14
【附直購連結】Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起
【可選 3 色】香港200年老牌! 源吉林彩色獨立包裝Level 3口罩30個+盒仔茶+Bduck水壼 套裝價售$69
2020/09/14
【可選 3 色】香港200年老牌! 源吉林彩色獨立包裝Level 3口罩30個+盒仔茶+Bduck水壼 套裝價售$69
【附優惠詳情】TruCare 半年優惠祭! Level 3 成人/中童口罩特價售 $99/50個
2020/09/14
【附優惠詳情】TruCare 半年優惠祭! Level 3 成人/中童口罩特價售 $99/50個
網上購物 著數優惠 口罩 香港

上一篇文章

門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠

下一篇文章

終於齊腳! Moomin 姆明另一主角史力奇+樹精 口罩設計曝光
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹