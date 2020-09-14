【附規格詳情】Miffy 超靚三色 Level 2 獨立包裝口罩 藥房自家製售$138/30個 全香港製造

之前本網曾報道，香港東興大藥房會推自家 Miffy 口罩，經過多星期後，冶方終於公希產品相片和售價詳情。



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店方在 Facebook 出帖，指經過 2 個月後，自家推出的香港製造 Miffy 口罩終於可曝光。Miffy 口罩有三種顏色，分別為紫、粉紅和白色，而且各更印出不同的 Miffy 圖案，十分精美。防護力方面，Miffy 口罩支援 PFE>98% 和 BFE>98%，且是 Level 2 水平。 Miffy 口罩一盒 30 個售 $138，但暫未有發售日期等詳情。

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▲ Miffy 口罩紫色一套三色

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Miffy 口罩規格



-Level 2

-PFE>98%

-BFE>98%

-成人尺寸

-香港製造

-獨立包裝

-一盒30個



售價$138

▲ Miffy 口罩紫色

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▲ Miffy 口罩粉紅色 "> ▲ Miffy 口罩粉紅色

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▲ Miffy 口罩白色

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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