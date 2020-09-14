【交通科技】香港電訊承辦 專線小巴實時到站資訊系統2022年推出

交通實時數據帶來不少方便，而政府於 2018 年推動的專線小巴實時到站資訊系統預計會於 2022 年正式推出，並由香港電訊承辦。

香港電訊今日發出新聞稿表示，獲運輸署批出總值港幣 6,500 萬元的「採購連管理、營運及維修專線小巴實時到站資訊系統」合約。而該措施是《行政長官 2018 年施政報告》的內容之一。香港電訊表示，會在專線小巴提供及安裝定位設備，以偵測專線小巴的實時位置，並發放各條專線小巴路線的實時到站資訊。

物流司機收入急跌・食店每日數千元生意 業界促政府放寬抗疫基金申請資格【見下頁】

新聞稿中提到，當系統啟用後，乘客可透過運輸署的流動應用程式「香港出行易」，查閱未來 3 班專線小巴的實時到站資訊，方便乘客計劃出行。香港電訊亦會根據合約要求提供全天候的服務熱線，解答大眾的一般查詢，及為專線小巴營運商提供技術支援及系統維修。

▲ 香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新（右二）。

返工交通狀況隨時變？ 教你用《Citymapper》計劃港鐵以外的交通行程【見下頁】

該計劃會涵蓋遍布香港島、九龍及新界逾 600 條專線小巴路線，涉及超過 160 間專線小巴營運商旗下約 3,500 輛專線小巴。而專線小巴實時到站資訊系統預計將於 2022 年全面實施。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新指，專線小巴是香港最常用的交通運輸工具之一，每日的載客量超過 150 萬名。一個有效及實時到站資訊系統肯定會對大眾帶來更大的便利。

【不斷更新】遙距營商計劃 申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

【相關文章】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ