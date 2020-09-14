  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 19:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【可選 3 色】香港200年老牌! 源吉林彩色獨立包裝Level 3口罩30個+盒仔茶+Bduck水壼 套裝價售$69

行內熱話 18:55 2020/09/14

分享：

擁有 200 年歷史的香港老牌源吉林，再推出口罩優惠。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次廠方推出的口罩，已是彩色款，共有 9 種顏色選擇，每盒買家可自選 3 色。此外，源吉林口罩更升級至 ASTM Level 3 水平，防護力更高。今次新推出的套裝，除送源吉林盒仔茶外，更有 Bduck 水壼 1 個，方便買家隨時沖茶!

抗疫彩色口罩套裝內容

1.源吉林彩色口罩1盒(共30個：自選3隻顏色)
2.源吉林盒仔茶 (細尺寸紅盒裝)1盒
3.Bduck 水壼1個

售價:$69

源吉林彩色口罩

【其他內容】  附直購連結!3E>99%! 真日本製!Kowa 三次元口罩 萬寧都有得賣! 售$28包/5個【詳情見下頁】

源吉林彩色口罩規格

每盒30個，獨立包裝
符合ASTM Level 3規格
口罩尺寸：17.5cm x 9.5cm
生產地：Made in HK香港製造
香港自產熔噴布 Hong Kong Made Meltblown Cloth
細菌(BFE)及微粒子(PFE)過濾率高於99%
3層物料有效阻隔細菌、微粒、花粉

口罩購買連結<<<

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

【其他內容】 附購買連結!Medicom Premier Soft 三色口罩 特價售 $99/50個【詳情見下頁】 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【指定分店】韓國製造 KF94 口罩黑白口罩 日本城賣$6.9/個
今日
【指定分店】韓國製造 KF94 口罩黑白口罩 日本城賣$6.9/個
【逆市奇招】日本製造三次元口罩平售 $99/30個 成藥房推廣利器!
今日
【逆市奇招】日本製造三次元口罩平售 $99/30個 成藥房推廣利器!
【附優惠詳情】TruCare 半年優惠祭! Level 3 成人/中童口罩特價售 $99/50個
今日
【附優惠詳情】TruCare 半年優惠祭! Level 3 成人/中童口罩特價售 $99/50個
網購平台 網上購物 著數優惠 口罩 香港

下一篇文章

【附優惠詳情】TruCare 半年優惠祭! Level 3 成人/中童口罩特價售 $99/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹