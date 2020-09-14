【可選 3 色】香港200年老牌! 源吉林彩色獨立包裝Level 3口罩30個+盒仔茶+Bduck水壼 套裝價售$69

擁有 200 年歷史的香港老牌源吉林，再推出口罩優惠。



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今次廠方推出的口罩，已是彩色款，共有 9 種顏色選擇，每盒買家可自選 3 色。此外，源吉林口罩更升級至 ASTM Level 3 水平，防護力更高。今次新推出的套裝，除送源吉林盒仔茶外，更有 Bduck 水壼 1 個，方便買家隨時沖茶!

抗疫彩色口罩套裝內容



1.源吉林彩色口罩1盒(共30個：自選3隻顏色)

2.源吉林盒仔茶 (細尺寸紅盒裝)1盒

3.Bduck 水壼1個

售價:$69

▲ 源吉林彩色口罩

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源吉林彩色口罩規格

每盒30個，獨立包裝

符合ASTM Level 3規格

口罩尺寸：17.5cm x 9.5cm

生產地：Made in HK香港製造

香港自產熔噴布 Hong Kong Made Meltblown Cloth

細菌(BFE)及微粒子(PFE)過濾率高於99%

3層物料有效阻隔細菌、微粒、花粉

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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