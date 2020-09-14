【疫市營商】航空公司客貨運量大跌　推空中賞月・主題餐廳救亡吸客

國泰集團今日（9 月 14 日）合併結算客運和貨運量數據公布，大跌不在話下；救亡固之然，其他同業也想些新點子望先穩住陣腳。

國泰自 9 月 1 日起除公眾假期外增晚市外賣，更有適逢中秋推出空中賞月體驗專機；長榮航空推出「長榮航空出國專案航班 2.0 」中秋賞月 10 月 1 日至 4 日為商務艙客推出 Ferragamo 品牌過夜包，專為經濟艙旅客推 Furla 品牌過夜包。

至於同因新冠漢肺炎疫情衝擊而「水深火熱」的泰國國際航空（Thai Airways），在總部 2 樓開設飛機主題餐廳自救，11 月底開通香港等 6 條國際航線。

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▲ 適逢中秋節星宇航空以「星宇追月號」賞月活動

KLOOK 網站推出星宇航空「星宇追月號」，由 10 月 1 日至 2 日兩天乘搭「嫦娥機」和「免免機」空中賞月，為應中秋佳節而限量將 2 人經濟艙加大至 3 人空間；還有「野營餐」搭配半島露營及 BBQ 懶人烤肉。

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今年與上年同月相比下跌 98.1% 。乘客運載率下跌 60% 至 19.9%，合計 8 個月載運乘客較去年下跌 81.7%；外遊意慾導致客運需求持續疲弱，8 月份為正常運力的 7.8%，較 7 月 7.1% 的運力微增，而整體客運量下滑，運載率更跌至低於 20%。

不過報告顯示個別航線需求強，英國留學生需求令港英兩地航線運載量高達 90%。中國內地出發、經香港轉機航班 8 月中重啟，推動該月下旬客運需求。貨運方面，醫療物資和托運動物貨流活躍，貨運 8 月整體載貨率跟 7 月相若。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，若不因應旅遊市場新常態而調整營運部署，集團最終將無法生存。所以為了保障集團、香港國際航空樞紐、以及最多員工的生計，架構重組實是無可避免。

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