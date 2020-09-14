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【附優惠詳情】TruCare 半年優惠祭! Level 3 成人/中童口罩特價售 $99/50個

行內熱話 17:58 2020/09/14

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香港口罩廠 TruCare 表示，半年優惠祭第一彈是門市 $99 一盒口罩。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

TruCare 提供門市口罩購買優惠價，不論是成人尺寸定係中童/女士尺寸、不論購買盒數，全部皆售 $99/50個 (原價$120)，優惠由即日開始。

TruCare口罩規格

-尺寸：175mm*95mm (成人) / 145mm*95mm (中童及女士)
-顏色： 淺藍色
-非獨立包裝、每盒50個
-細菌過濾效率測試 ⩾98%
-微粒過濾效率測試 ⩾98%
-ASTM Level III 標準

TruCare 口罩優惠

【其他內容】  附直購連結!3E>99%! 真日本製!Kowa 三次元口罩 萬寧都有得賣! 售$28包/5個【詳情見下頁】

口罩購買連結<<<

 TruCare屯門工業中心門市
門市地址：屯門新平街2號屯門工業中心E座7樓4室
營業時間：星期一至六 上午11:30 至 下午 8:00
查詢電話：2648 1318
Whatsapp: 9257 6492

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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