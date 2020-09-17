數碼大灣區疫市抗跌　加速企業轉型升級

傳統經濟學，生產要素是資本、土地及勞工，今天數據及科技已變成重要的生產元素，數據是與實體經濟深度融合。中國今天在數碼經濟有很大發展，2019 年數碼經濟生產值達到 35.8 萬億元人民幣，佔 GDP（本地生產總值）36.2%，數碼行業化的增加值達到 7.1 萬億元。國家正在發展的「新基建」也是與數碼經濟是息息相關，「新基建」不再是過去鐵公機（鐵路公路機場），而是和數碼的經濟相關的，包括 5G、AI（人工智能）、大數據等等數碼經濟基建。國家也在開展數碼經濟創新發展試驗區建設，包括啟動新元素，培育新動能，探索新的治理模式。

全國都有不同的數碼經濟區，北京、上海數碼經濟佔 GDP 比重已經超過 50%，但是因為廣東省經濟總量比較高，廣東省雖然數碼經濟只佔 40%，但是數碼經濟規模是全國第一，佔全國 12.7%。大灣區數碼化程度更加高，珠三角地區經濟數碼化程度是全國第一，電子資訊業佔前三位。由此可見，大灣區的數碼經濟，真是大有可為。

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要把握數碼灣區機遇，就要做好數據經濟「四化」，包括: 數據價值化、數碼行業化、行業數碼化及數碼化治理。當數據成為生產要素，企業需要讓數據產生更大價值，把數據變成商業智慧及知識，做好知識管理及價值化。我們也可以用數碼改善工業、農業生產，利用數據促進傳統企業升級。與此同時，要把數碼變成具實力的產業。要做到數碼化需要注意兩個環節，一是數碼管治，利用數碼手段做治理; 二是數碼管治，建立完善的數據治理制度，這兩方面都是值得我們深入研究的。

當中，數碼商業、數碼科技創新、數碼行業、數碼基建、數碼社會以及數碼政府能為大灣區帶來不同機遇。一方面用數據化提升產值及壯大行業，同時可以藉著數碼化加強服務大灣區，讓居民的幸福感、獲得感及安全感得以加強。

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筆者認為，發掘大數據資源，深化企業轉型升級對大灣區的數碼經濟發展非常重要。灣區內的香港、深圳及廣州有很多創新科技，同時東莞、惠州、中山、佛山也有大量製造業，傳統的製造業如何進行數碼轉型升級，是需要業界一起推動的。同時我們要一同建立豐富我們知識產權的創新體系，促進灣區的知識產權交易。

技術、有場景、有人才、有資金，也有消費市場，有發展數碼經濟的優勢，尤是數碼金融。要發展數碼金融、把傳統金融業數碼化，就需要不同的金融場景。香港擁有大部份金融場景，例如股票、債券、保險、對沖基金，加上香港世界級的資訊及通訊設施，以及中端、高端技術人才。配合深圳在金融科技的領先水平，一定能能協助大灣區數碼經濟的發展。

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筆者認為，要發展灣區數碼經濟、數碼金融，需要探討在跨境金融監管上的合作，以及電子支付、跨境區塊鏈、跨境數碼身份識別等金融科技基礎。另外，我們需要構建金融數據標準及協定、讓金融市場和基建互聯互通、建立跨境合作平台、推動跨境金融政策和跨境監管合作，數據融通才能實現真正的數碼灣區。展望未來，值得留意的是數碼貨幣的應用，人民銀行推出數碼貨幣，深圳是第一批試驗的市。香港作為離岸人民幣金融中心，如何善用這個機遇把數碼人民幣做大做強是很值得探討的。

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