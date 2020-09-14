【逆市奇招】日本製造三次元口罩平售 $99/30個 成藥房推廣利器!

雖然近日香港的口罩十分充足，但香港人對日本口罩仍有很大需求。有藥房就用日本口罩幫助拉動其他產品的銷路。



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信大中西藥房在 FB 連發 2 帖，表示買家只需要購買指家商品，即可以 $99 換購日本製造 KOWA 三次元口罩 M 碼。首先店方推廣的是日本萬特力護具，原價$108，現特價$85，購買的用戶即可換購KOWA 三次元口罩，限 25 個名額。然後店方又推另一個推出，就是購買幼嬰兒益生菌 (售價$165)，同樣可換購KOWA 三次元口罩，同樣限 25 個名額。

根據FB回應，似乎這兩個推廣十分成功，已吸引不少用戶購買。未知其他藥房會否仿傚，推出買海味換購日本口罩活動呢?

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▲ 三次元口罩 "> ▲ 三次元口罩





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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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