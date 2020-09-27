【疫市營商】Wi-Fi公司疫市出擊　夥電車開發App搶廣告市場

新冠肺炎肆虐，商場人流劇減極大地打擊 Wi-Fi 公司生意，為了不坐以待斃，有 Wi-Fi 公司決定開拓新市場尋求機會。

WiFinnity 主要業務為免費 Wifi 熱點 ，在商場、餐廳、咖啡店等場地設 4,700 個 Wi-Fi 熱點。創辦人馬智洪（Sonic）說：「新冠肺炎疫情商場訪港遊客幾乎絕跡，本地遊人也減少，廣告商紛紛停落廣告。今年收入接近零，然而我們仍要向各大電訊商付錢購買服務，營運極之困難。」

全城免費 Wi-Fi 得個講字？有生意頭腦提供熱點難敵政府「縮數」 【見下頁 】

▲ WiFinnity 創辦人馬智洪 (Sonic) (左) 與香港電車達成合作。

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為了尋找新機會，WiFinnity 跟香港電車合作開發電車應用程式（app）。馬智洪解釋，新 app 功能跟巴士同類 app 類似，能夠看到行車時間、何時有電車到站等。他又說：「我會尋找第三方軟件平台合作做 app ，並申請科技券以平衡成本。如果 app 做得好，到時便能在裏頭加插廣告。之前我們做免費 Wi-Fi 的主要收入都是讓廣告商在登陸頁面賣廣告，而新 app 會是另一個能吸引到廣告商的平台，到時便可以活用公司經營下來的人脈，開拓到其他市場。」

Sonic 說現在的情況就像首先「做大個餅」，疫情平復時便會有新的平台供公司進一步發展，而現在則是搶佔市場的最好時機。

▲ 開發中的電車 app 功能跟巴士 app 類似。

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