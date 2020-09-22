【附購買連結】韓國製造 KF94 口罩黑白口罩 日本城賣$6.72/個 再送口罩

日本城表示，正特價發售兩款 KF94 口罩。



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日本城發售的口罩，分別為 HAPPYDAY KF94口罩(白色)/WIICARE KF94口罩(黑色)，每片獨立包裝， $168/25片 ，平均$6.72/片。買 2 套送 J&C PREMIUM成人口罩10片裝1包。

▲ 韓國製造 KF94 口罩黑白口罩 日本城賣$6.72/個

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KF94 口罩規格

-韓國製造

-四層過濾結構

-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適

-獨立包裝，方便攜帶

-成人適用

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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