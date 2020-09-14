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【指定分店】韓國製造 KF94 口罩黑白口罩 日本城賣$6.9/個

行內熱話 17:10 2020/09/14

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日本城表示，正特價發售兩款 KF94 口罩。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

日本城發售的口罩，分別為 HAPPYDAY KF94口罩(白色)/ALL KEEPER KF94口罩(黑色)，每片獨立包裝 $69/10片 (黑白可混款) 平均$6.9/片。

【其他內容】 附購買連結!Medicom Premier Soft 三色口罩 特價售 $99/50個【詳情見下頁】 

KF94 口罩規格

-韓國製造
-四層過濾結構
-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適
-獨立包裝，方便攜帶
-成人適用

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指定分店資料<<< 

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【其他內容】 附購買連結!屈臣氏超特價! 韓製 Filtson KF94 口罩買一送一快閃優惠 每個售 $7.5【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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