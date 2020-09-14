  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 18:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【勵志故事】創辦人曾輟學兼破產　Oracle終成為世界第2軟件商

商管策略 16:43 2020/09/14

分享：

中美磨擦加劇，而中國企業字節跳動旗下的 TikTok（抖音）被美國政府下令在 9 月 15 日前出售當地業務，或離開市場。《彭博》引述消息人士指，TikTok 最終選擇與軟件公司甲骨文（Oracle）合作。至於甲骨文創辦人兼執行長 Larry Ellison ，其成功之路並不平坦，年輕時曾經輟學其後又遇上破產，究竟他如何讓品牌成為全球第 2 大的軟件供應商？

曾輟學破產 CEO之路不平坦

1960 年，Larry Ellison 入讀伊利諾大學（University of Illinois），之後因養母過世而輟學。一年後，他又入讀芝加哥大學，卻因為喪失學習熱誠而遭開除。當時22 歲的他搬到加州，開展他的矽谷人生。Ellison 之後成為電腦工程師，直到 1977 年，他與舊同事 Bob Miner 成立 SDL 公司（Software Development Laboratories），開發數據庫管理儲存系統。這套系統名為 Orcale2，目的是與另一家公司研發的 Orcale1 作區隔，用名稱搶佔市場先機，而這套數據系統亦成為日後成功的關鍵。

不依賴單一廠商造iPhone  蘋果多供應商策略反增收入見下一頁

甲骨文創辦人兼執行長Larry Ellison。

擺脫資安醜聞翻身用戶數超Google！Zoom 兩招成功箍客兼增3倍收入見下一頁

1981 年，當時 IBM 決定採用 Oracle2 系統，為公司帶來可觀的收入。自此之後的 7 年，公司營收不斷大增，而公司亦改名為 Oracle Corporation。公司在 1986 年成功上市，但之後並非一帆風順，在 1990 年更發生公司誇大收益的事年件，令甲骨文的市值大減 80%，面臨破產邊緣。在 1992 年，甲骨文 的財務已恢復正常，Ellison 也繼續穩坐行政總裁的寶座。

收購絕不「手軟」只為超越微軟

Ellison 行事具侵略性已是全行皆知，被他看上的公司絕對要收購，且毫不手軟。自 2000 年起，甲骨文開始進行一連串收購行動，其中最著名一役是敵意收購人力資源管理方案商 PeopleSoft（仁科）。這場收購將花了 2 年才結束，收購價由 51 億美元提高至 103 億美元。無論對方如何拒絕和上訴，最終仍讓甲骨文成功收購公司，並取得其人力資源管理軟件技術。

甲骨文花了2年時間才成功收購人力資源公司PeopleSoft

甲骨文是世界第 2 大的軟件供應商，僅次於微軟 (Microsoft)。截至今年 5 月 31 日，甲骨文的總營收為 104.40 億美元，比去年同期下跌6.26%。

特許經營穩賺不賠？麥當勞疫市生意滔滔靠「名氣」見下一頁

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：shutterstock、Ilan Costica、SFGat、Oracle PR

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【中美磨擦】誰怕貿易戰及制裁？美國企業留中國・日本公司加速走
2020/09/09
【中美磨擦】誰怕貿易戰及制裁？美國企業留中國・日本公司加速走
【農夫山泉勵志故事】賣水賣到上市兼成新首富！農夫山泉不計成本改產天然水靠差異化突圍
2020/09/10
【農夫山泉勵志故事】賣水賣到上市兼成新首富！農夫山泉不計成本改產天然水靠差異化突圍
商業營銷 軟件 抖音 Microsoft 字節跳動

上一篇文章

【逆市奇招】日本製造三次元口罩平售 $99/30個 成藥房推廣利器!

下一篇文章

【中美磨擦】牽連全球時裝業　美國恐禁新彊棉花中國隨時損失過百億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹