【勵志故事】創辦人曾輟學兼破產　Oracle終成為世界第2軟件商

中美磨擦加劇，而中國企業字節跳動旗下的 TikTok（抖音）被美國政府下令在 9 月 15 日前出售當地業務，或離開市場。《彭博》引述消息人士指，TikTok 最終選擇與軟件公司甲骨文（Oracle）合作。至於甲骨文創辦人兼執行長 Larry Ellison ，其成功之路並不平坦，年輕時曾經輟學其後又遇上破產，究竟他如何讓品牌成為全球第 2 大的軟件供應商？

曾輟學破產 CEO之路不平坦

1960 年，Larry Ellison 入讀伊利諾大學（University of Illinois），之後因養母過世而輟學。一年後，他又入讀芝加哥大學，卻因為喪失學習熱誠而遭開除。當時22 歲的他搬到加州，開展他的矽谷人生。Ellison 之後成為電腦工程師，直到 1977 年，他與舊同事 Bob Miner 成立 SDL 公司（Software Development Laboratories），開發數據庫管理儲存系統。這套系統名為 Orcale2，目的是與另一家公司研發的 Orcale1 作區隔，用名稱搶佔市場先機，而這套數據系統亦成為日後成功的關鍵。

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▲ 甲骨文創辦人兼執行長Larry Ellison。

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1981 年，當時 IBM 決定採用 Oracle2 系統，為公司帶來可觀的收入。自此之後的 7 年，公司營收不斷大增，而公司亦改名為 Oracle Corporation。公司在 1986 年成功上市，但之後並非一帆風順，在 1990 年更發生公司誇大收益的事年件，令甲骨文的市值大減 80%，面臨破產邊緣。在 1992 年，甲骨文 的財務已恢復正常，Ellison 也繼續穩坐行政總裁的寶座。

收購絕不「手軟」只為超越微軟

Ellison 行事具侵略性已是全行皆知，被他看上的公司絕對要收購，且毫不手軟。自 2000 年起，甲骨文開始進行一連串收購行動，其中最著名一役是敵意收購人力資源管理方案商 PeopleSoft（仁科）。這場收購將花了 2 年才結束，收購價由 51 億美元提高至 103 億美元。無論對方如何拒絕和上訴，最終仍讓甲骨文成功收購公司，並取得其人力資源管理軟件技術。

▲ 甲骨文花了2年時間才成功收購人力資源公司PeopleSoft

甲骨文是世界第 2 大的軟件供應商，僅次於微軟 (Microsoft)。截至今年 5 月 31 日，甲骨文的總營收為 104.40 億美元，比去年同期下跌6.26%。

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Photo：shutterstock、Ilan Costica、SFGat、Oracle PR