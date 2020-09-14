【附直購連結】Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起

昨天本網曾報道，異度空間工作室將推出 Moomin 圖案口罩，現在兩款口罩已上架。



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兩款口罩皆獲正版授權製造，而且全香港製作。白色配藍耳帶的姆明款在口罩上壓印有姆明圖案，低調好睇。而且更是 Level 3 級數。另一款阿美設計以女性用家為本，尺寸為 16cm，更為貼面 。口罩將用上壓印設計, 左上方壓有阿美圖案, 右下方亦壓有姆明圖案。口罩使用粉紅色面底層, 面層亦會印有姆明系列花紋。兩款已上架，但尚未開賣，口罩的規格和售價如下:

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▲ 姆明 Level 3壓印圖案口罩

姆明口罩規格

-每盒30片, 獨立包裝

-口罩設計以一般成人用家為本

-立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

-特製專用3mm粉藍色耳帶

-ESPP順滑內層，呵護肌膚

-特別用上市場罕見物料, 使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

定價: $168一盒。3盒以上95折; 5盒以上9折

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▲ 阿美Level 3壓印圖案口罩

阿美口罩規格



-每盒10片

-16cm長度

-特別用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

定價: $48一盒。5盒以上95折; 10盒以上9折

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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